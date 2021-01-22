Специалист по черной магии предупредила Божену Рынску о грозящей опасности

Москва, 22 января. Кукла вуду, которую журналистка Божена Рынска получила в подарок, может представлять серьезную опасность. Об этом в беседе с ФАН заявила парапсихолог Елена Ерлин.

Ранее Рынска сообщила в Instagram Stories, что получила необычный подарок — куклу вуду. По словам Божены, магический предмет следует носить на руке от черного сглаза.

«Несе Халя Вуду», — пошутила Рынска.

Специалист по эзотерике подчеркнула, что не следует беззаботно относиться к подобным подаркам. Елена Ерлин уточнила, что, хотя магия вуду предполагает не только черное воздействие, ее атрибуты могут представлять опасность для человека.

«Возможно, кто-то подарил куклу вуду для того, чтобы дать некую защиту эзотерического характера, — выразила предположение эксперт. — Но действительно ли это было с добрым пожеланием — здесь, конечно, вопрос. Если она уверена в том, что у человека, который ей это подарил, был хороший мотив, то пожелаем только добра, чтобы это ее защищало. Но тут надо разбираться».

Парапсихолог посоветовала Рынске обратиться с полученным подарком к специалистам, чтобы исключить негативное воздействие магического предмета.

«Конечно, ей в первую очередь нужно обратиться к специалисту в области эзотерики, чтобы они посмотрели, какое идет воздействие от этой куклы, запрограммирована ли она на то, чтобы нести что-то плохое или же это просто атрибут, — заключила Ерлина. — Если это все-таки негативное воздействие, то, безусловно, нужно провести определенные обряды, которые это все уберут, снимут, и не будет никаких дальнейших неприятностей. В идеале, если все-таки это что-то плохое, то это сжигают, проговаривают определенные слова необходимые. Самое главное — это не трогать голыми руками».

От кого именно Божена Рынска получила интригующий подарок, журналистка подписчикам не сообщила.

Напомним, что ранее давняя подруга Божены Рынски, кулинарный блогер Ника Белоцерковская, публично разругалась с ней в Сети. Конфликт между светскими львицами разгорелся из-за поста Рынски в Instagram, где журналистка рассказала об одной богатой даме, которая терпеть не могла детей, но убеждала публику в обратном.

Белоцерковская решила, что Рынска имела в виду именно ее. Пост она не оставила без ответа и, в свою очередь, начала обвинять журналистку в издевательствах над покойным мужем Игорем Малашенко. В ответ Рынска пригрозила бывшей подруге судом. После жестоких пикировок в соцсетях Белоцерковская сочла необходимым подать на Божену Рынску в суд.