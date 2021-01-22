Иваново считается самым молодым городом известного туристического маршрута Золотое кольцо России. Город был включен в него еще советским правительством, в том числе и по идеологическим соображениям. Дело в том, что во время революционных событий в начале XX века рабочие местных ткацких фабрик принимали самое активное участие в большевистском движении. Памятники, посвященные революции, сегодня встречаются по всему городу. ФАН приглашает вас исследовать местные достопримечательности и получше познакомиться с историей Иваново и его окрестностями.

Город, соткавший свою историю

Слава Иваново как главного города текстильной промышленности России сопровождает его уже свыше 200 лет. Географическое положение Иваново имеет свою особенность — здешние земли не отличаются плодородием, поэтому ткацкие мануфактуры сыграли важную роль в развитии края. Ивановские мастерицы создавали тканые льняные полотна еще в XVII веке, а в 1742 году открылась первая мануфактура и холщовый промысел начал набирать обороты. Даже современный герб города украшен фигурой русской красавицы за прялкой, подчеркивая важность ткацкого промысла.

По мере того, как развивалась ткацкая промышленность, разрастались и поселения вокруг Иваново. В середине XIX века слободки объединились и стали называться Вознесенским посадом, а в 1871 году произошло их слияние с Иваново и возник город Иваново-Вознесенск. В советскую эпоху имя города сократилось до Иваново, но местные жители помнят свои традиции и не против возвращения исторического длинного названия.

Прекрасные и незамужние

Еще одна особенность Иваново и Ивановской области — большая разница между численностью жителей женского пола и мужского, с перевесом в сторону прекрасных дам. За что Иваново получил статус «Город невест». Такой демографический перевес случился после Второй мировой войны, когда многие мужья и женихи не вернулись с фронта. В 1981 году на экраны вышел советский фильм «Честный, умный, неженатый», в котором прозвучала песня на музыку Евгения Крылатова и стихи Михаила Пляцковского «Чем мы не пара?». В припеве были такие слова:

«О любви все твержу тебе заново, Но, когда зря твердить надоест, Так и знай: я уеду в Иваново, А Иваново — город невест».

После этого фильма статус «Города невест» закрепился за Иваново окончательно.

Как добраться до Иваново

Доехать до города от Москвы можно на автомобиле, расстояние от столицы составляет приблизительно 300 километров. Направиться в Иваново можно по трассе М-7 «Волга» через Владимир либо по Ярославскому шоссе через Переславль-Залесский и Ростов. Сегодня очень востребованы поездки, организованные с использованием специальных виртуальных ресурсов поисков попутчиков, поэтому при отсутствии личного автомобиля вы всегда сможете выбрать подходящего водителя и пассажиров на интернет-просторах. К тому же такое путешествие несет с собой и определенные преимущества, среди которых — новые интересные знакомства и существенная экономия денежных средств.

Из Москвы в Иваново также ходят автобусы, которые отправляются от Щелковского автовокзала и от станции метро «Новогиреево». Можно доехать до Иваново и поездом — с Ярославского вокзала, выбрав удобное время на день поездки. Если ваша цель — успеть осмотреть максимальное количество городских достопримечательностей в первый же день путешествия, то наиболее оптимальным вариантом станет поезд, прибывающий в Иваново рано утром — в 5:02. Если же вы предпочитаете использовать электрички, то помните — прямых маршрутов Москва-Иваново нет, поэтому необходимо будет сделать пересадку в городе Александров. Впрочем, может и к лучшему, ведь и в этом городе — одном из пунктов Золотого Кольца — так же есть, что посмотреть.

Иваново за один-два дня самостоятельно: с чего начать

Осмотр ивановских достопримечательностей можно начинать прямо с железнодорожного вокзала. С одной стороны вы увидите старое здание вокзала — оно наполовину деревянное, однако неплохо сохранилось до наших дней. На фронтальной части обозначен год постройки. До недавнего прошлого в помещении вокзала работал магазин. Со стороны современного вокзала расположился храм Вознесения Господня — это, как сейчас принято говорить, новодел, построенный взамен старого утраченного храма.

Сразу хочется отметить, что исторические места в городе связаны, по большей части, с уже упомянутой ткацкой промышленностью. Здесь сохранилось не так много старинных церквей и монастырей, как в других городах Золотого кольца. Еще одно неофициальное название Иваново — «Русский Манчестер»: по аналогии с британским городом Манчестером — мировой столицей хлопчатобумажных изделий. Поэтому среди главных ивановских достопримечательностей можно смело выделить три:

Музей ивановского ситца,

Музей промышленности и искусства,

Большая Ивановская мануфактура.

«Тайный шифр» ивановского ситца

Начнем мы свой тур с посещения первых двух достопримечательностей — Музея промышленности и искусств и Музея ситца, благо, расположены они друг с другом рядом. Для этого немного вспомним историю города и его ремесел.

Производить ситец и тонкий лен в Иваново начали давно, первые ситцевые полотна изготавливали вручную, на ручных ткацких станках, а затем их отбеливали в реке. Как можно догадаться, «прообраз» современного ивановского ситца был абсолютно белым. Позже, после открытия мануфактуры в середине XVIII века, ивановцы научились производить цветную ткань, но способы ее прокрашивания еще оставались несовершенными.

В 30-х годах XIX столетия в городе появляется первая паровая машина, обзавестись такой роскошью смогли на производстве известного фабриканта, мецената и почетного гражданина Иваново — Якова Гарелина. Он сыграл очень важную роль в модернизации тканевого производства, а также принимал активное участие в благоустройстве города. Его именем здесь назван городской сквер, а в 2011 году Гарелину открыт памятник.

После внедрения более современного оборудования и более качественных способов окрашивания тканей продукция Иваново обрела славу не только в России, но и за ее пределами. А рецепты крашения хранились мастерами в строгом секрете и записывались в специальные книги с использованием тайного шифра. Ивановские полотна отличаются неповторимым стилем, используют народный орнамент. Все это превращает здешний ситец в один из разновидностей декоративно-прикладного искусства.

Промышленность «с размахом»

Здание Музея промышленности и искусств было построено Дмитрием Бурылиным — основателем ткацкой фабрики, общественным деятелем и коллекционером. Для хранения богатейшего собрания оружия, военного обмундирования, книг и других артефактов и был возведен двухэтажный особняк. Здание выдержано в традициях неоклассицизма, в стиле итальянского палаццо. Автором проекта стал архитектор Трубников. Для облицовки фасада и интерьеров усадьбы использовалась редкая плитка, привезенная специально из Италии. Здание также украшено вазонами, лепниной и скульптурами Афины и Гермеса. В 1912 году особняк был передан городу, с тех пор здесь работает краеведческий музей.

Музей ивановского ситца расположился в родовом имении Бурылина, напротив Музея промышленности и искусств. Здания связаны между собой подземным ходом, о чем сложено немало городских легенд. Родовое поместье выдержано в стиле модерн, окрашено в светло-зеленые и белые цвета. Экспозиция музея «Ивановский текстиль. История и современность» занимает два этажа, но самое интересное находится на первом.

Здесь вы узнаете о том, как открывались ивановские мануфактуры, какие условия труда и быта были у рабочих, какой здесь выпускали ситец, и даже увидите пару ткацких станков английского производства. Среди полумиллиона экспонатов вы также обнаружите тонкое и прочное льняное и ситцевое полотно, популярное далеко за пределами Ивановской области. Часть экспозиции в музее посвящена известному современному модельеру Вячеславу Зайцеву, родившемуся в Иваново и создавшему коллекции моделей Pret-a-Porter и Haute Couture под именем Slava Zaitsev. А за Музеем ситца не так давно установили памятник и самому Бурылину.

К сожалению, третий исторический объект семьи Бурылиных — ткацкая фабрика — не сохранилась до наших дней. На ее месте был построен цирк. Однако здание, принадлежавшее другому известному фабриканту — Куваеву, выглядит вполне привлекательно и занимает довольно большую территорию в центре города. Эта достопримечательность называется Большая ивановская мануфактура. Собственно, БИМом (сокращенное название Мануфактуры) фабрика стала уже в советское время, а до этого она представляла собой ткацкое отделение «Товарищества куваевской мануфактуры». С 2008 года территория фабрики частично заброшена, попасть внутрь можно только в то крыло, которое занимает банк. Однако даже одного внешнего осмотра будет достаточно, чтобы прочувствовать размах ивановской ткацкой дореволюционной промышленности.

Прогулки для всей семьи

Как и многие другие старинные русские города, возведенные у реки, Иваново имеет свою набережную, любимое место прогулок горожан и гостей в любое время года. Набережная Уводи не всегда была так ухожена и красива, ведь на ее берегах располагались многочисленные ивановские ткацкие производства и отходы сбрасывали прямо в воду. Сейчас берег приведен в порядок, а на одной стороне реки разбит городской парк. Если вы путешествуете с детьми, то можете отвести их на колесо обозрения. С самой высокой точки подъема откроется вид не только на набережную, но и на значительную часть города.

Прогулявшись по набережной, вы попадаете на площадь Пушкина. Здесь расположен Ивановский государственный театральный комплекс, вместивший в себя сразу три театра. Это Ивановский драматический театр, Театр кукол и Музыкальный театр. Драматический — самый старший из театров, первый его сезон был открыт в 1933 году. Сегодня в репертуаре театра драмы более 30 спектаклей, половина из них — для детей. На гастроли сюда приезжают известные артисты со всей страны.

Из мест, рекомендованных для посещения с детьми, также можно назвать Ивановский цирк. После реконструкции здание было вновь открыто в 2015 году. Это одна из самых современных и оборудованных цирковых арен в России.

Это интересно. Любителям старины и древних русских обычаев обязательно нужно включить в свой маршрут Музей в Плесе, расположенный в городе Плес близ Иваново. Музейная экспозиция создана археологом Травкиным и воссоздает обстановку русского быта XIII века. Помимо предметов интерьера, ваше внимание привлекут искусные одежды из льна, украшенные шитьем, а также создающие с ними контраст простые полотняные крестьянские рубахи.

Какие исторические места можно посмотреть в Иваново

Преображенский кафедральный собор

В продолжение обзора ивановских достопримечательностей приглашаем вас посмотреть один из самых красивых храмов города. Преображенский кафедральный собор был построен в 1893 году на средства уже упомянутого мецената Гарелина. Место для строительства было выбрано удаленное — деревня Рылиха на окраине Иваново. Сегодня это один из городских районов.

Особое внимание стоит уделить архитектуре храма. В конце XIX века церковное зодчество переживало свой расцвет, воплощая в жизнь улучшенный вариант русского стиля, для которого характерны пышный декор и выразительные детали. Храм стал одним из самых ярких его воплощений. Белоснежный собор с синими и золотыми куполами похож на каменное кружево, его фасад украшен башенками и кокошниками, богато оформленными наличниками.

Не менее роскошное внутреннее убранство было уничтожено в советский период. Сам собор закрывался на несколько лет в середине 40-х годов прошлого века. Сегодня храмовая архитектура восстановлена и здесь проходят богослужения.

Введенский женский монастырь

Это еще один прекраснейший образец храмовой архитектуры Иваново. Основное здание монастыря — церковь, построенная в 1907 году. Позже к ней пристроили помещения обители. Храм в народе также называют Красная церковь — за его колоритный внешний вид и цвет обожженного темно-красного кирпича, из которого сложен монастырский комплекс.

Щудровская палатка

Эта постройка считается самой старой в Иваново. Каменная избушка резко контрастирует с современной застройкой города.

В XVII столетии палатку построили для себя управляющие чины, город тогда еще был селом Иваново. Избушка отличается довольно скромным декором: маленькие окошки, обрамленные каменными наличниками и узкий поясок из орнамента по низу фасада. Внутри всего две комнаты, в которых хранили местные архивы и принимали ивановских жителей для взятия с них оброка.

Свое название «Щудровская» постройка приобрела после того, как ее хозяином стал помещик Щудров. Новый владелец достроил еще два этажа и сделал в избушке набойный цех. Позже в здании жили люди, был организован склад, но в 1964 году достопримечательности вернули исходный исторический облик. У палатки раскинулся небольшой сквер, в котором установлен памятник Аркадию Северному — основателю русского шансона.

Усадьба Фокина

Как мы уже говорили, практически все исторические места в Иваново так или иначе связаны с текстильной промышленностью. Усадьба Фокина на улице Советской не стала исключением. В 1837 году первый владелец усадьбы — Зубков — продал ее фабрикантам Фокиным. Новые хозяева полностью перестроили поместье, превратив его в целый производственный комплекс с мануфактурой, складами, конюшней, каретным двором. Венцом этого великолепия стал хозяйский дом из красного кирпича с обильно украшенным фасадом.

Особняк Гандурина

В особняке Гандурина на Шереметьевском проспекте ныне располагается правительство Ивановской области. Гандурин также был фабрикантом, свой дом он построил в 1908 году при участии архитектора Заруцкого. Отличительная особенность особняка — цоколь, сложенный из белого камня и мрамора. При этом стены здания сделаны из кирпича красного цвета. Выразительные трехгранные эркеры, фронтоны и ступенчатые аттики украшают особняк снаружи. Внутреннее убранство дома, по словам современников, поражало гораздо сильнее. Парадный зал был оформлен по мотивам античной мифологии и украшен зеркалами.

Дом Дюрингера

Этот архитектурный памятник был построен в начале XX века. Каменная усадьба в два этажа предназначалась для швейцарского бизнесмена Александра Дюрингера. Как и многие знаменитые жители Иваново, он был связан с текстильной промышленностью, а конкретно — с производством красителей для тканей.

Дом известен своим необыкновенным внешним видом, построен он в стиле модерн с элементами неоготики. Это место не включено в популярные городские маршруты по причине ветхости, но для особо любопытных представляет немалый интерес, так как носит неофициальное звание «дома с приведениями». Легенд о нем множество, одна из них гласит, что в тайной комнате спрятаны сокровища и отыскать их не удалось еще никому.

Дом Маракушевых

Завершает наш перечень исторических особняков Иваново лучшая усадьба в стиле неоклассицизма в городе. Этим имением владело три поколения семьи. Сама династия началась с Константина Маракушева, волею судеб ставшего управляющим одной из фабрик в Посаде, пригороде Иваново. Простота и лаконичность без излишеств и есть главное достоинство архитектуры дома. Внутренняя обстановка благополучно пережила советский период и прекрасно сохранилась.

Достопримечательности советского времени в Иваново

Три основных архитектурных памятника в стиле советского конструктивизма располагаются недалеко от центра города, их осмотр не займет много времени.

Дом-корабль находится на проспекте Ленина. По задумке автора — Даниила Фридмана — здание имеет острый нос и корму как у настоящего корабля, а в самом низу витрины магазина символизируют море. Построен дом в 1930 году и признан памятником архитектуры федерального значения.

Следующий интересный объект советской архитектуры 1934 года постройки — Дом-подкова на улице Громобоя. Как следует из названия, форма дома напоминает подкову. Этот дом также относится к архитектурным памятникам, но уже регионального значения. Автор проекта — А. Панов.

Строение больше известно по городским легендам, которые с ним связаны. Изначально дом строился для работников ОГПУ, главной целью которых была борьба с врагами революции. Согласно одной из городских легенд, дом за считанные минуты мог превратиться в неприступную крепость. Для этого окна защищались металлическими ставнями, а единственный въезд во внутренний двор закрывался воротами.

Школа №32 на проспекте Ленина — творение архитектора-авангардиста В. Панкова. Второе название школы — «Птица конструктивизма». Все дело в форме здания, которое при взгляде сверху напоминает птицу с раскинутыми крыльями. Над левым «крылом» дома-птицы располагается самая настоящая школьная обсерватория.

Что привезти из Иваново в подарок?

Отдавая дань главной ивановской традиции — ткацкой промышленности — обязательно увезите с собой изделия из ивановского ситца или тонкого льна. Это может быть, к примеру, платье, рубашка или постельное белье, украшенные ручной вышивкой. Благо, недостатка текстильных магазинов в городе нет. Свойства ивановского ситца уникальны, такая вещь прослужит вам долгие годы. Можно и просто приобрести отрезы ткани понравившейся вам расцветки. Цены на качественный товар вас также приятно удивят.

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