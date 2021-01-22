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Прогулки по Иваново — столице невест и российского текстиля​​​​​​​

 

Архитектура города – это тесное переплетение традиций XIX века и советского реализма

Иваново считается самым молодым городом известного туристического маршрута Золотое кольцо России. Город был включен в него еще советским правительством, в том числе и по идеологическим соображениям. Дело в том, что во время революционных событий в начале XX века рабочие местных ткацких фабрик принимали самое активное участие в большевистском движении. Памятники, посвященные революции, сегодня встречаются по всему городу. ФАН приглашает вас исследовать местные достопримечательности и получше познакомиться с историей Иваново и его окрестностями.

Город, соткавший свою историю

Слава Иваново как главного города текстильной промышленности России сопровождает его уже свыше 200 лет. Географическое положение Иваново имеет свою особенность — здешние земли не отличаются плодородием, поэтому ткацкие мануфактуры сыграли важную роль в развитии края. Ивановские мастерицы создавали тканые льняные полотна еще в XVII веке, а в 1742 году открылась первая мануфактура и холщовый промысел начал набирать обороты. Даже современный герб города украшен фигурой русской красавицы за прялкой, подчеркивая важность ткацкого промысла.

По мере того, как развивалась ткацкая промышленность, разрастались и поселения вокруг Иваново. В середине XIX века слободки объединились и стали называться Вознесенским посадом, а в 1871 году произошло их слияние с Иваново и возник город Иваново-Вознесенск. В советскую эпоху имя города сократилось до Иваново, но местные жители помнят свои традиции и не против возвращения исторического длинного названия.

Прекрасные и незамужние

Еще одна особенность Иваново и Ивановской области — большая разница между численностью жителей женского пола и мужского, с перевесом в сторону прекрасных дам. За что Иваново получил статус «Город невест». Такой демографический перевес случился после Второй мировой войны, когда многие мужья и женихи не вернулись с фронта. В 1981 году на экраны вышел советский фильм «Честный, умный, неженатый», в котором прозвучала песня на музыку Евгения Крылатова и стихи Михаила Пляцковского «Чем мы не пара?». В припеве были такие слова:

«О любви все твержу тебе заново,

Но, когда зря твердить надоест,

Так и знай: я уеду в Иваново,

А Иваново — город невест».

После этого фильма статус «Города невест» закрепился за Иваново окончательно.  

Одно из названий Иваново – «Город невест»

Как добраться до Иваново

Доехать до города от Москвы можно на автомобиле, расстояние от столицы составляет приблизительно 300 километров. Направиться в Иваново можно по трассе М-7 «Волга» через Владимир либо по Ярославскому шоссе через Переславль-Залесский и Ростов. Сегодня очень востребованы поездки, организованные с использованием специальных виртуальных ресурсов поисков попутчиков, поэтому при отсутствии личного автомобиля вы всегда сможете выбрать подходящего водителя и пассажиров на интернет-просторах. К тому же такое путешествие несет с собой и определенные преимущества, среди которых — новые интересные знакомства и существенная экономия денежных средств.

Из Москвы в Иваново также ходят автобусы, которые отправляются от Щелковского автовокзала и от станции метро «Новогиреево». Можно доехать до Иваново и поездом — с Ярославского вокзала, выбрав удобное время на день поездки. Если ваша цель — успеть осмотреть максимальное количество городских достопримечательностей в первый же день путешествия, то наиболее оптимальным вариантом станет поезд, прибывающий в Иваново рано утром — в 5:02. Если же вы предпочитаете использовать электрички, то помните — прямых маршрутов Москва-Иваново нет, поэтому необходимо будет сделать пересадку в городе Александров. Впрочем, может и к лучшему, ведь и в этом городе — одном из пунктов Золотого Кольца — так же есть, что посмотреть.

Площадь Революции в Иваново

Иваново за один-два дня самостоятельно: с чего начать

Осмотр ивановских достопримечательностей можно начинать прямо с железнодорожного вокзала. С одной стороны вы увидите старое здание вокзала — оно наполовину деревянное, однако неплохо сохранилось до наших дней. На фронтальной части обозначен год постройки. До недавнего прошлого в помещении вокзала работал магазин. Со стороны современного вокзала расположился храм Вознесения Господня — это, как сейчас принято говорить, новодел, построенный взамен старого утраченного храма.

Сразу хочется отметить, что исторические места в городе связаны, по большей части, с уже упомянутой ткацкой промышленностью. Здесь сохранилось не так много старинных церквей и монастырей, как в других городах Золотого кольца. Еще одно неофициальное название Иваново — «Русский Манчестер»: по аналогии с британским городом Манчестером — мировой столицей хлопчатобумажных изделий. Поэтому среди главных ивановских достопримечательностей можно смело выделить три:

  • Музей ивановского ситца,
  • Музей промышленности и искусства,
  • Большая Ивановская мануфактура.

«Тайный шифр» ивановского ситца

Начнем мы свой тур с посещения первых двух достопримечательностей — Музея промышленности и искусств и Музея ситца, благо, расположены они друг с другом рядом. Для этого немного вспомним историю города и его ремесел.

Производить ситец и тонкий лен в Иваново начали давно, первые ситцевые полотна изготавливали вручную, на ручных ткацких станках, а затем их отбеливали в реке. Как можно догадаться, «прообраз» современного ивановского ситца был абсолютно белым. Позже, после открытия мануфактуры в середине XVIII века, ивановцы научились производить цветную ткань, но способы ее прокрашивания еще оставались несовершенными.

В 30-х годах XIX столетия в городе появляется первая паровая машина, обзавестись такой роскошью смогли на производстве известного фабриканта, мецената и почетного гражданина Иваново — Якова Гарелина. Он сыграл очень важную роль в модернизации тканевого производства, а также принимал активное участие в благоустройстве города. Его именем здесь назван городской сквер, а в 2011 году Гарелину открыт памятник.

После внедрения более современного оборудования и более качественных способов окрашивания тканей продукция Иваново обрела славу не только в России, но и за ее пределами. А рецепты крашения хранились мастерами в строгом секрете и записывались в специальные книги с использованием тайного шифра. Ивановские полотна отличаются неповторимым стилем, используют народный орнамент. Все это превращает здешний ситец в один из разновидностей декоративно-прикладного искусства.

На улочках в старой части города

Промышленность «с размахом»

Здание Музея промышленности и искусств было построено Дмитрием Бурылиным — основателем ткацкой фабрики, общественным деятелем и коллекционером. Для хранения богатейшего собрания оружия, военного обмундирования, книг и других артефактов и был возведен двухэтажный особняк. Здание выдержано в традициях неоклассицизма, в стиле итальянского палаццо. Автором проекта стал архитектор Трубников. Для облицовки фасада и интерьеров усадьбы использовалась редкая плитка, привезенная специально из Италии. Здание также украшено вазонами, лепниной и скульптурами Афины и Гермеса. В 1912 году особняк был передан городу, с тех пор здесь работает краеведческий музей.

Музей ивановского ситца расположился в родовом имении Бурылина, напротив Музея промышленности и искусств. Здания связаны между собой подземным ходом, о чем сложено немало городских легенд. Родовое поместье выдержано в стиле модерн, окрашено в светло-зеленые и белые цвета. Экспозиция музея «Ивановский текстиль. История и современность» занимает два этажа, но самое интересное находится на первом.

Здесь вы узнаете о том, как открывались ивановские мануфактуры, какие условия труда и быта были у рабочих, какой здесь выпускали ситец, и даже увидите пару ткацких станков английского производства. Среди полумиллиона экспонатов вы также обнаружите тонкое и прочное льняное и ситцевое полотно, популярное далеко за пределами Ивановской области. Часть экспозиции в музее посвящена известному современному модельеру Вячеславу Зайцеву, родившемуся в Иваново и создавшему коллекции моделей Pret-a-Porter и Haute Couture под именем Slava Zaitsev. А за Музеем ситца не так давно установили памятник и самому Бурылину.

К сожалению, третий исторический объект семьи Бурылиных — ткацкая фабрика — не сохранилась до наших дней. На ее месте был построен цирк. Однако здание, принадлежавшее другому известному фабриканту — Куваеву, выглядит вполне привлекательно и занимает довольно большую территорию в центре города. Эта достопримечательность называется Большая ивановская мануфактура. Собственно,  БИМом (сокращенное название Мануфактуры) фабрика стала уже в советское время, а до этого она представляла собой ткацкое отделение «Товарищества куваевской мануфактуры». С 2008 года территория фабрики частично заброшена, попасть внутрь можно только в то крыло, которое занимает банк. Однако даже одного внешнего осмотра будет достаточно, чтобы прочувствовать размах ивановской ткацкой дореволюционной промышленности.

Ивановский ситец или лен отличается уникальным качеством

Прогулки для всей семьи

Как и многие другие старинные русские города, возведенные у реки, Иваново имеет свою набережную, любимое место прогулок горожан и гостей в любое время года. Набережная Уводи не всегда была так ухожена и красива, ведь на ее берегах располагались многочисленные ивановские ткацкие производства и отходы сбрасывали прямо в воду. Сейчас берег приведен в порядок, а на одной стороне реки разбит городской парк. Если вы путешествуете с детьми, то можете отвести их на колесо обозрения. С самой высокой точки подъема откроется вид не только на набережную, но и на значительную часть города.

Прогулявшись по набережной, вы попадаете на площадь Пушкина. Здесь расположен Ивановский государственный театральный комплекс, вместивший в себя сразу три театра. Это Ивановский драматический театр, Театр кукол и Музыкальный театр. Драматический — самый старший из театров, первый его сезон был открыт в 1933 году. Сегодня в репертуаре театра драмы более 30 спектаклей, половина из них — для детей. На гастроли сюда приезжают известные артисты со всей страны.

Из мест, рекомендованных для посещения с детьми, также можно назвать Ивановский цирк. После реконструкции здание было вновь открыто в 2015 году. Это одна из самых современных и оборудованных цирковых арен в России.

Это интересно. Любителям старины и древних русских обычаев обязательно нужно включить в свой маршрут Музей в Плесе, расположенный в городе Плес близ Иваново. Музейная экспозиция создана археологом Травкиным и воссоздает обстановку русского быта XIII века. Помимо предметов интерьера, ваше внимание привлекут искусные одежды из льна, украшенные шитьем, а также создающие с ними контраст простые полотняные крестьянские рубахи.

Какие исторические места можно посмотреть в Иваново

Преображенский кафедральный собор

В продолжение обзора ивановских достопримечательностей приглашаем вас посмотреть один из самых красивых храмов города. Преображенский кафедральный собор был построен в 1893 году на средства уже упомянутого мецената Гарелина. Место для строительства было выбрано удаленное — деревня Рылиха на окраине Иваново. Сегодня это один из городских районов.

Особое внимание стоит уделить архитектуре храма. В конце XIX века церковное зодчество переживало свой расцвет, воплощая в жизнь улучшенный вариант русского стиля, для которого характерны пышный декор и выразительные детали. Храм стал одним из самых ярких его воплощений. Белоснежный собор с синими и золотыми куполами похож на каменное кружево, его фасад украшен башенками и кокошниками, богато оформленными наличниками.

Не менее роскошное внутреннее убранство было уничтожено в советский период. Сам собор закрывался на несколько лет в середине 40-х годов прошлого века. Сегодня храмовая архитектура восстановлена и здесь проходят богослужения.

Введенский женский монастырь

Это еще один прекраснейший образец храмовой архитектуры Иваново. Основное здание монастыря — церковь, построенная в 1907 году. Позже к ней пристроили помещения обители. Храм в народе также называют Красная церковь — за его колоритный внешний вид и цвет обожженного темно-красного кирпича, из которого сложен монастырский комплекс.

Щудровская палатка

Эта постройка считается самой старой в Иваново. Каменная избушка резко контрастирует с современной застройкой города.

В XVII столетии палатку построили для себя управляющие чины, город тогда еще был селом Иваново. Избушка отличается довольно скромным декором: маленькие окошки, обрамленные каменными наличниками и узкий поясок из орнамента по низу фасада. Внутри всего две комнаты, в которых хранили местные архивы и принимали ивановских жителей для взятия с них оброка.

Свое название «Щудровская» постройка приобрела после того, как ее хозяином стал помещик Щудров. Новый владелец достроил еще два этажа и сделал в избушке набойный цех. Позже в здании жили люди, был организован склад, но в 1964 году достопримечательности вернули исходный исторический облик. У палатки раскинулся небольшой сквер, в котором установлен памятник Аркадию Северному — основателю русского шансона. 

Храм Георгия Победоносца в Иваново

Усадьба Фокина

Как мы уже говорили, практически все исторические места в Иваново так или иначе связаны с текстильной промышленностью. Усадьба Фокина на улице Советской не стала исключением. В 1837 году первый владелец усадьбы — Зубков — продал ее фабрикантам Фокиным. Новые хозяева полностью перестроили поместье, превратив его в целый производственный комплекс с мануфактурой, складами, конюшней, каретным двором. Венцом этого великолепия стал хозяйский дом из красного кирпича с обильно украшенным фасадом.

Особняк Гандурина

В особняке Гандурина на Шереметьевском проспекте ныне располагается правительство Ивановской области. Гандурин также был фабрикантом, свой дом он построил в 1908 году при участии архитектора Заруцкого. Отличительная особенность особняка — цоколь, сложенный из белого камня и мрамора. При этом стены здания сделаны из кирпича красного цвета. Выразительные трехгранные эркеры, фронтоны и ступенчатые аттики украшают особняк снаружи. Внутреннее убранство дома, по словам современников, поражало гораздо сильнее. Парадный зал был оформлен по мотивам античной мифологии и украшен зеркалами.

Дом Дюрингера

Этот архитектурный памятник был построен в начале XX века. Каменная усадьба в два этажа предназначалась для швейцарского бизнесмена Александра Дюрингера. Как и многие знаменитые жители Иваново, он был связан с текстильной промышленностью, а конкретно — с производством красителей для тканей.

Дом известен своим необыкновенным внешним видом, построен он в стиле модерн с элементами неоготики. Это место не включено в популярные городские маршруты по причине ветхости, но для особо любопытных представляет немалый интерес, так как носит неофициальное звание «дома с приведениями». Легенд о нем множество, одна из них гласит, что в тайной комнате спрятаны сокровища и отыскать их не удалось еще никому. 

Дом Маракушевых

Завершает наш перечень исторических особняков Иваново лучшая усадьба в стиле неоклассицизма в городе. Этим имением владело три поколения семьи. Сама династия началась с Константина Маракушева, волею судеб ставшего управляющим одной из фабрик в Посаде, пригороде Иваново. Простота и лаконичность без излишеств и есть главное достоинство архитектуры дома. Внутренняя обстановка благополучно пережила советский период и прекрасно сохранилась. 

Достопримечательности советского времени в Иваново

Три основных архитектурных памятника в стиле советского конструктивизма располагаются недалеко от центра города, их осмотр не займет много времени.

Дом-корабль находится на проспекте Ленина. По задумке автора — Даниила Фридмана — здание имеет острый нос и корму как у настоящего корабля, а в самом низу витрины магазина символизируют море. Построен дом в 1930 году и признан памятником архитектуры федерального значения.

Следующий интересный объект советской архитектуры 1934 года постройки — Дом-подкова на улице Громобоя. Как следует из названия, форма дома напоминает подкову. Этот дом также относится к архитектурным памятникам, но уже регионального значения. Автор проекта — А. Панов.

Строение больше известно по городским легендам, которые с ним связаны. Изначально дом строился для работников ОГПУ, главной целью которых была борьба с врагами революции. Согласно одной из городских легенд, дом за считанные минуты мог превратиться в неприступную крепость. Для этого окна защищались металлическими ставнями, а единственный въезд во внутренний двор закрывался воротами.

Школа №32 на проспекте Ленина — творение архитектора-авангардиста В. Панкова. Второе название школы — «Птица конструктивизма». Все дело в форме здания, которое при взгляде сверху напоминает птицу с раскинутыми крыльями. Над левым «крылом» дома-птицы располагается самая настоящая школьная обсерватория.

Палехские мотивы на шкатулках и брошках не спутать ни с какими другими

Что привезти из Иваново в подарок?

Отдавая дань главной ивановской традиции — ткацкой промышленности — обязательно увезите с собой изделия из ивановского ситца или тонкого льна. Это может быть, к примеру, платье, рубашка или постельное белье, украшенные ручной вышивкой. Благо, недостатка текстильных магазинов в городе нет. Свойства ивановского ситца уникальны, такая вещь прослужит вам долгие годы. Можно и просто приобрести отрезы ткани понравившейся вам расцветки. Цены на качественный товар вас также приятно удивят.

Палехские шкатулки, лаковые миниатюры и украшения всегда пользовались огромной популярностью как в России, так и за рубежом. Мастера бережно передавали секреты своего искусства из поколения в поколение. Очень тонкие линии, богатство красок, изящные фигуры людей и животных, неподражаемый орнамент делают палехский сувенир особенно ценным. Недостаток может быть только один — достаточно высокая стоимость.

Шуйское мыло  — универсальный подарок для близких и родных. Пригодится в каждом доме. Сделанное вручную и обладающее полезными свойствами, это мыло может быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к основному презенту.

Для сильной половины человечества подойдет высококачественная алкогольная продукция местного производства. Причем для того, чтобы ее приобрести, достаточно зайти в обычный продуктовый магазин: в любом из них вы найдете разнообразные красиво оформленные бутылки в подарочных упаковках.

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