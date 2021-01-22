Российский транзит не дал Латвии заработать

Москва, 22 января. Казахстанская компания AIC-INVEST выставила на торги все акции AO Ventspils Grain Terminal. Предприятие представляет собой универсальный терминал по перегрузке сельскохозяйственной продукции, с единовременной вместимостью складов в 100 тысяч тонн и годовой пропускной способностью более чем в два миллиона тонн. Располагается он, как следует из названия, в Вентспилсском порту Латвии. Подробнее — в материале «ПолитПазл».

Введенный в эксплуатацию в 2005 году терминал был рассчитан на то, что ключевыми его пользователями станут Россия и Казахстан. Но надежды Риги не оправдались. По прогнозам экспертов, в текущем году, например, ожидается перевал всего 660 тысяч тонн продукции, 470 тысяч из которых — латвийское сырье. Число транзитной продукции составляет всего 190 тысяч тонн, из которых зерна 100 тысяч тонн. Отсюда можно сделать вывод, что «затащить» Москву в латвийский порт прибалтийскому руководству все же не удалось.

Изучив неутешительные статистические данные, казахская компания AIC-INVEST приняла решение избавиться от малопродуктивного актива. Стартовая цена акций терминала составила восемь миллионов евро. Для участия в торгах, необходимо для начала внести гарантийный взнос в размере 172,4 тысячи евро.

Ранее латвийская сторона смело заявляла о шансе заполучить российский транзит. Суть в том, что холодная зима спровоцировала необходимость в каменном угле западной стороны. Поэтому, если Москва не сможет самостоятельно справиться с объемами экспортируемого сырья, ей придется прибегнуть к помощи Риги, а, значит, хранилища Вентспилского терминала наконец будут заполнены.