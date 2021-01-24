Татьянин день 2021: история и традиции, забавы студентов, что нельзя делать 25 января

Татьянин день — праздник, который отмечают все христиане. В России это еще и праздник студентов и, вообще, учащейся молодежи, а также преподавателей.

Когда отмечают Татьянин день

Историческое событие, в честь которого установлен праздник, на самом деле трагическое. Как принято в христианстве, чествование святых как правило происходит в день окончания их земной жизни. Согласно источникам, святая великомученица Татиана (Татьяна) Римская, поминовение которой называется Татьянин день, была казнена 12 января 226 года. В Российской Империи эту святую чествовали именно 12 января. И сегодня церкви, живущие по современному григорианскому календарю, отмечают этот праздник 12 января.

Однако Русская православная церковь, как известно, осталась верна юлианскому календарю, официально отмененному в начале 1918 года советской властью. Этот календарь (из-за отказа учитывать високосные годы) отстает от современного примерно на две недели, и отставание из века в век нарастает. Поэтому церкви, живущие по старинке, отмечают Татьянин день 25 января. В современной России официальный День российского студенчества также отмечается 25 января, хотя события, благодаря которым святая Татьяна в нашей стране оказалась связана с учащейся молодежью, происходили, естественно, именно 12 января.

История праздника

Святая, которую поминают в Татьянин день, — это раннехристианская великомученица Татиана Римская, жившая в III веке. В Риме тогда правил гонитель христиан император Александр Север. Тем не менее христианство, которому было уже больше двух веков, становилось все более популярным, в том числе среди римской знати, к которой принадлежали родители Татианы.

Девочка была воспитана в христианских правилах, отец с детства привил ей ненависть к язычеству, в том числе, к сожалению, к произведениям искусства и архитектуры, которые, естественно, в основном воспевали почитаемых в Риме богов-олимпийцев древнегреческого пантеона.

Согласно жизнеописанию святой, Татиана активно боролась с язычеством, пытаясь разрушать храмы и уничтожать статуи. Это не понравилось римским властям, и девушку арестовали. После истязаний, во время которых Татиана проявила стойкость духа и приверженность христианству, ее казнили, отрубив ей голову. Вместе с Татианой был казнен ее отец. Память великомученицы Татианы чтут 12 января.

Татьянин день на Руси

Хотя святая Татиана жила в Древнем Риме, имя Татьяна считается русским. На Руси это имя действительно было чрезвычайно популярным, а праздник в честь Татьян считался русским женским днем. Татьянин день в славянском обиходе называли Бабий кут, в честь женского закутка у печки.

На Татьянин день на Руси существовали разные традиции, которые связывали женскую природную силу с постепенно прибывающим днем. Так, в этот день хозяйки пекли блины или круглые ковриги, которые символизировали Солнце (в честь увеличения продолжительности дня).

Гадать в этот день было не принято — после Крещения гадания считались запретным развлечением. Однако девушки, которые надеялись, что к весне их просватают, использовали различные привороты, чтобы будущее замужество не сорвалось. Одним из приворотов было потихоньку подложить какой-то девичий предмет (ритуальную метелочку из тряпочек и перьев, колечко, соломенную куколку и так далее) в карман потенциальному жениху.

Удалась шалость, или парень сделал вид, что не заметил действий красавицы, значит — скоро зашлет сватов. Демонстративно заметил, или, еще хуже, на глазах у всех выбросил девичий подарок — дело плохо: и сам не просватает, и девушку могут счесть опозоренной, и у нее, вообще, возникнут проблемы с замужеством.

Еще одна традиция на Татьянин день — стирка половиков в проруби или в незамерзающем водоеме. Мытьем половиков в основном занимались девушки, это были своего рода смотрины невест, которые старались понравиться потенциальным женихам пригожестью, красивым нарядом, а также хозяйственностью.

Если парень имел на какую-то красавицу виды как на потенциальную невесту, он помогал ей донести выстиранные половики до дома, а затем развесить на заборе или изгороди.

На Руси считалось, что жениться на Татьяне — отличный вариант. По народному поверью носительницы этого имени — женщины красивые, милые в общении, умеющие и работать, и веселиться, отличные хозяйки и матери.

Славянский женский праздник, отмечаемый в Татьянин день, был на Руси чрезвычайно популярен, эта традиция сохранялась даже в советские времена. Без сомнения, праздник в честь Татьян — самые популярные в России именины.

Что нельзя делать 25 января

Согласно народной традиции, на Татьянин день девушкам нельзя лениться, залеживаться в постели, ходить в затрапезной одежде. Это праздник, когда девушка должна показать себя наилучшим образом. Также на Руси в этот день не приветствовалось сидение дома.

Если девушка по имени Татьяна не успевала сходить в церковь, чтобы поставить свечку в память своей небесной покровительницы, ее порицали. Однако особых запретов на этот день не было — это время зимнего мясоеда, когда (за исключением постных дней) можно было есть почти все, а развлечения не возбраняются.

Однако, повторим, гадания в это время были под запретом, и нарушительниц могли наказать.

Праздник студентов

Так получилось, что святая Татьяна стала покровительницей сначала Московского университета, а затем и всех российских студентов. Традицию заложила императрица Елизавета Петровна, которая в Татьянин день 12 января 1755 года подписала знаменитый указ о создании Московского университета (ныне МГУ), ставшего центром научной и культурной жизни России.

Студенческая среда была пронизана свободомыслием, в том числе дурно понятым, и постепенно Татьянин день стали отмечать крайне неформально, с различными чудачествами и, увы, с бурными возлияниями. Студенческий праздник, в том числе с нетрезвыми забавами, пришелся по душе и преподавателям. Даже городовые знали, что 12 января пьяных молодых людей в студенческих мундирах надо не тащить в кутузку за все их безобразия, а вежливо препровождать до дома.

Хотя советская власть этот праздник быстро отменила, в студенческой среде он неофициально отмечался даже во времена СССР.

В постсоветские времена в МГУ была восстановлена знаменитая домовая церковь в память святой Татианы, а в 2005 году Татьянин день официально стал праздником российских студентов. Отмечается День российского студенчества (таково его официальное название), естественно, 25 января. Праздник по традиции начинается с торжественного молебна в знаменитом храме, а потом проходит в более светском формате. Хотя дореволюционных буйств сегодня студенты себе не позволяют, тем не менее хорошо отметить Татьянин день — в студенческой среде чуть ли не обязательная традиция.