Никогда не верил, что у Бузовой и Давы контракт. Колонка Вадима Манукяна

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила о расставании с блогером Давой (Давидом Манукяном). Это шокирующее признание произошло всего спустя пару недель после импровизированной свадьбы молодых на Мальдивах. Колумнист ФАН Вадим Манукян решил высказаться об этом заявлении звезды и проанализировать причины, почему же произошел разрыв.

Я никогда не верил диким слухам о том, что у Ольги Бузовой и Давы контракт и что, дескать, они просто играли влюбленных. Не знаю, кто и зачем их так долго распространял, но надо совсем не понимать Бузову, чтобы разводить подобную конспирологию.

Хотя после нынешнего заявления о разрыве отношений, после так называемой свадьбы на Мальдивах они могут только усилиться. Однако для меня очевидно, что Ольга любила Даву — она не умеет изображать чувства. Если любит — то любит, если охладевает — то раз и навсегда.

Бузова как раз и интересна тем, что в ней нет ненависти. Она бесхитростная, хотя иногда и любит подпустить интригу — типа вот и думайте, какая я на самом деле. Но это обычная бравада. Ольга уже сказала о том, что в ее семье немало проблем со здоровьем. Вспомнила про инсульт сестры и про пошатнувшееся здоровье бабушки. Есть ощущение, что Бузова предоставляла Даве второй шанс и в итоге он его упустил. Ведь в прошлом году между ними тоже, очевидно, кошка пробежала, но тогда Даве удалось растопить сердце Ольги. Потом были Мальдивы и как бы свадьба.

Окончательный разрыв в их отношениях, похоже, произошел несколько дней назад — на 35-летии Бузовой. Писали о том, что Дава опоздал на этот праздник, а потом даже друзья запечатлели размолвку пары на телефон. И вот Оля заявила о разрыве.

Теперь уже мне очевидно, что поставлена точка в этих отношениях. Однако интереснее всего понять, что же кроется за словами Бузовой о том, что ее бывший возлюбленный творит «страшные и непонятные вещи».

У меня складывается ощущение, что Даве нужная была Ольга ради расширения связей в профессиональной среде. И ведь у него, действительно, все получилось в этом направлении. Он записал трек с Филиппом Киркоровым, а затем участвовал в топовых шоу. Всего этого сложно было бы достичь без такой медийности, которую Даве принесли отношения с Бузовой.

Кем он был до Ольги? Блогером, который уже приобрел популярность в СМИ тем, что попал с девушкой на 15 суток за решетку из-за того, что они остановили движение на одной из московских магистралей. Ну а потом еще всплыли неприятные истории про новосибирские квартиры и кредитный автомобиль.

Если рассмотреть эту историю с моей собственной колокольни, то я, наверное, даже рад, что эти отношения сошли на нет. Дело в том, что ряд СМИ нередко нас с Давой путали из-за фамилии. Забавно было читать оговорки о том, что я имею какое-то отношение к Бузовой. Так что пусть это и несколько эгоистично, но для меня это позитивные новости — о том, что Дава и Оля теперь не вместе.

Хочу пожелать Ольге Бузовой найти свое счастье. Я уверен, что ее следующий молодой человек станет ее судьбой на всю оставшуюся жизнь. И любовь из ее жизни никуда не уйдет. А закончить мне бы хотелось словами Леонида Дербенева:

Все пройдет — и печаль, и радость.

Все пройдет — так устроен свет.

Все пройдет, только верить надо,

Что любовь не проходит, нет.