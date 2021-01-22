Лидер «Воскресения» Алексей Романов: Русский рэп — это ужасно

Советский и российский музыкант, бессменный лидер группы «Воскресение» Алексей Романов признался ФАН, что не переносит русский рэп.

Рок-звезда в эксклюзивном интервью рассказал о предстоящем концерте в «Главклубе», музыке, повлиявшей на его творчество, и поделился своим отношением к современным технологиям.

«Стараемся звучать как можно свежее»

— Алексей Дмитриевич, 23 января вы отыграете большой концерт в «Главклубе» под названием «Делай свое дело». Что является вашим личным делом, как бы вы сформулировали свое жизненное кредо?

— Как сразу глобально (смеется)! Надо жить так, чтобы всем было весело.

— Стоит ли нам ждать новых композиций или оригинальных прочтений уже известных песен на предстоящем выступлении?

— Мы после огромного перерыва сейчас репетируем, и относительно новые две песни у нас есть. Конечно, что-то мы пересматриваем из того, что давно не играли. Из того, что давно играем, тоже звучание немножко меняется. Стараемся звучать как можно свежее.

— Студийная дискография «Воскресения» состоит всего из четырех альбомов — за 42 года существования группы это катастрофически мало. Согласны ли вы с утверждением, приписываемым Константину Никольскому: «Новые песни пишут те, у кого старые плохие»?

— Я думаю, что это не он придумал, но это очень остроумно, и не совсем правда, разумеется. Не считаю я своим долгом выдавливать из себя новые песни. Если что-то случается, я очень рад. Это повод для коллективной работы, для личных размышлений. Но не готов я в год по пластинке (смеется)!

— Некоторые критики сравнивают вас с Dire Straits и Крисом Ри, убравшими пафос из классического рока и заменившими его на простоту и искренность. Кем вы заслушивались, на кого равнялись?

— В первую очередь, The Beatles, а потом все остальные по очереди. Мне некого выделить в качестве основного учителя. У всех потихонечку учусь и продолжаю, как мне кажется.

— Когда вы услышали о The Beatles? Может быть, с этим связана какая-то личная история?

— Сначала пошли слухи, никто толком ничего не знал. Но существовали на коротких волнах всякие радиостанции «вражеские». Там, по крайней мере, хоть информация была. И через несколько лет я научился уже отличать «битлов» от Rolling Stones.

Молодые быстро делаются взрослыми и маститыми

— Слушаете ли вы современных исполнителей или предпочитаете ту музыку, которая вам всегда нравилась?

— Насчет современной музыки, ее же море. И если я на ком-то останавливаюсь из молодых исполнителей, то в моем понимании они вполне традиционные, просто очень свежие, юные, дерзкие. А что-то концептуальное из того, что появляется… Русский рэп — по-моему, это ужасно.

— Кого вы слушаете с удовольствием из молодых музыкантов?

— Вы знаете, время бежит, они очень быстро делаются взрослыми и маститыми. Но вот появились несколько лет назад две сестрички, они называются Larkin Poe. Американские девочки играют традиционный блюз. Две гитары и две девчонки, два голоса. У них неплохая сейчас концертная история, какие-то пластиночки записывали.

То, на что я обращаю внимание из современной молодежи… Вот познакомился я с чудесными нашими ребятами: Павел Фахртдинов, Павел Пиковский. Васю Уриевского рекомендую, он прекрасный артист и очень смешной. Он умница, и у него все получается прямо замечательно. Уже несколько лет мы дружим с Ромкой Луговых, группа «Ромарио». Вот это моя молодежная компания, мне очень нравится.

— 2020 год стал трудным годом для музыкальной индустрии. Как вы относитесь к онлайн-концертам, ставшими довольно распространенными во время пандемии?

— Знаете, мне не понравилось ничего из того, что я видел. Потому что, видимо, к этому надо целенаправленно готовиться, нужен продюсер. Когда один артист предпринимает какой-то стрим, я вижу, что он растерян, начинает сбивчивое что-то бормотать и пока он начнет петь и играть, мне уже надоело смотреть. А потом, это достаточно все как-то уныло выглядит. И звучит уныло.

Нужно профессиональное продюсирование, чтобы это было полноценно, чтобы это было мощно, смачно, сочно. И я себя в такой роли с трудом представляю, потому что мне все-таки нужен зал. А работать на камеру — ну, не знаю. Особенно, если я себя вижу на мониторе, мне вообще нехорошо делается.

— Как вы проводили время в самоизоляции?

— Мы с женой рассердились, что нас лишили возможности путешествий, и стали путешествовать по Московской области. Летом неплохо провели время, посетили несколько городов замечательных и просто огромное-огромное удовольствие получили от того, что уже очень хорошо устроен у нас туризм внутренний: есть где жить, есть где питаться, есть что посмотреть, и очень доброжелательные люди повсюду. Так что в свое удовольствие жили.

— В сотрудничестве с продюсером Игорем Казачковым вы даете видеоуроки для всех желающих, разбирая аккорды ваших песен. Расскажите, почему вы решили принять участие в проекте, что он значит для вас?

— Перво-наперво, мы с Игорем подружились, и я ему очень доверяю. И он человек ответственный и въедливый. Если он за что-то взялся, мы это доведем до конца. Мне интересно с ним просто дружить. Я редко планирую результат, а тут у меня есть продюсер. Он меня подталкивает, мотивирует. В конце концов, мне как музыканту это тоже дополнительные теоретические упражнения. Я же играю-то, как правило, неосознанно, а тут надо переставлять «ноги руками».

— Как вы относитесь к тому, что именитые музыканты ведут себя активно в социальных сетях — Instagram, TikTok?

— Вы знаете, я туда сунулся — ничего не понял, и пока дальше не продвинулся. Несколько лет назад поставил себе Instagram — тоже не понял, как им пользоваться, и зачем мне это нужно. Ну есть аккаунт, ну пусть будет. А что там делать, я совершенно себе не представляю. Мне пока достаточно удобно в Whatsapp как рабочем инструменте, где у меня есть группа, где мы планируем репетиции, какими-то делимся файлами, эскизами. И вот Facebook. Правда, оттуда сейчас народ потихонечку как-то пытается отчаливать по причине то ли цензуры, то ли чего-то еще. В общем, я там пока не особо активен, у меня есть несколько сотен друзей. Смотрю, у кого что происходит.

— В 2015 году вы издали сборник стихотворений «Все сначала». Не планируете ли новые публикации?

— Если накопится сотни две стихотворений, то я из них отберу пятьдесят. Но не раньше. Это не скоро будет, я уверен.

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