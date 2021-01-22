Куба собирается экспортировать вакцину от COVID-19 миллионами доз

Гавана. 22 января. Куба намерена произвести 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 Soberana 02 («Суверенная 02»). О планах производства рассказал генеральный директор национального Института вакцин им. Финлея Висенте Верес в ходе пресс-конференции в Гаване.
Население Кубы — около 11,3 млн человек, и такое количество вакцины в стране не требуется. Однако у кубинской вакцины уже есть заказчики — вакцину готовы купить такие страны, как Вьетнам, Иран, Венесуэла, Пакистан и Индия.
#Cuba alista 100 millones de dosis de #vacuna anti- #COVID19— Prensa Latina (@PrensaLatina_cu) January 20, 2021
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Среди стран Латинской Америки Куба является признанным лидером в борьбе с новым коронавирусом. Она первой в регионе зарегистрировала четыре собственных прототипа вакцин от COVID-19 и успешно ведет их клинические исследования.
На данный момент началась вторая фаза испытаний Soberana 02. Вскоре она должна войти в третью фазу испытаний — будут привиты 150 тысяч добровольцев из группы риска.
Для лечения коронавируса на Острове свободы также эффективно применяются препараты местного производства HeberFERON и Jusvinza, которые позволяют предотвратить развитие серьезных последствий у заболевших.