Куба собирается экспортировать вакцину от COVID-19 миллионами доз

Гавана. 22 января. Куба намерена произвести 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 Soberana 02 («Суверенная 02»). О планах производства рассказал генеральный директор национального Института вакцин им. Финлея Висенте Верес в ходе пресс-конференции в Гаване.

Население Кубы — около 11,3 млн человек, и такое количество вакцины в стране не требуется. Однако у кубинской вакцины уже есть заказчики — вакцину готовы купить такие страны, как Вьетнам, Иран, Венесуэла, Пакистан и Индия.

Среди стран Латинской Америки Куба является признанным лидером в борьбе с новым коронавирусом. Она первой в регионе зарегистрировала четыре собственных прототипа вакцин от COVID-19 и успешно ведет их клинические исследования.

На данный момент началась вторая фаза испытаний Soberana 02. Вскоре она должна войти в третью фазу испытаний — будут привиты 150 тысяч добровольцев из группы риска.

Для лечения коронавируса на Острове свободы также эффективно применяются препараты местного производства HeberFERON и Jusvinza, которые позволяют предотвратить развитие серьезных последствий у заболевших.