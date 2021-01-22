Президент ЦАР объявил в стране чрезвычайное положение

Банги, 22 января. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ввел на всей территории страны чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Об этом объявил пресс-секретарь главы государства Альберт Мокпем.

Режим ЧП введен, чтобы позволить правительству и армии (FACA) завершить операцию против боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

«После нападений, которые мы пережили 13 января, было объявлено чрезвычайное положение, чтобы позволить службам обороны, безопасности, полиции и жандармерии производить аресты в рамках расследований в чрезвычайных ситуациях, не запрашивая разрешения у государственного прокурора, — заявил Мокпем. — Если через несколько часов возникнет необходимость освободить человека, это будет сделано».

Вооруженные группировки активизировались незадолго до выборов в Центральноафриканской Республике в декабре прошлого года и продолжают нападения на населенные пункты страны. В «Коалицию» входят как местные боевики, так и иностранные наемники, а также а также члены запрещенных в РФ террористических организаций «Боко Харам»1, «Исламского государства1 в Западной Африке» и «Аль-Каиды»1.

CPC непосредственно связана с экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе, который не был допущен до выборов решением Конституционного суда, после чего развернул кампанию по срыву избирательного процесса. Несмотря на подведение окончательных итогов голосования и победу в первом туре действующего главы государства, боевики не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию.

Подготовленные российскими инструкторами подразделения вооруженных сил республики при поддержке представителей Руанды и Португалии 21 января провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали более 50 чадских наемников в городе Бондокпо на юге ЦАР. Ранее граждане Чада были выявлены в составе «Коалиции» во время нападения на Банги 13 января. Военнослужащие FACA отразили атаку, в которой участвовали до 20 боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.