Алена Полынь о расставании Бузовой и Давы: Ее интересуют деньги, слава и новые проекты

Певица и телеведущая Ольга Бузова и рэпер Давид Манукян никогда не хотели создавать семью. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Собеседница прокомментировала новость о распаде пары Ольги Бузовой и знаменитого блогера. По мнению ведьмы, эти отношения изначально были нужны звездам лишь для саморекламы.

«Это был чистый пиар, продуманный менеджерами Ольги. Как мужчина Манукян привлекает дополнительную женскую аудиторию. Она нашла человека, с которым комфортно это делать. Они могут мириться, сходиться, но не как семья, а как участники рекламного проекта. Это как скандалы Наташи Королевой и Тарзана. У них тоже уже давно нет семьи», — сообщила эксперт.

Она рассказала, каким может быть расчет такого драматичного поворота в красивой сказке о любви.

«Когда красивая, успешная звезда становится несчастной и брошенной, то простые женщины начинают ее жалеть, потому что практически все сами переживали тяжелые отношения. Позиция жертвы очень выгодная. Внимание же мужчин привлечет сам факт того, что звезда вновь стала свободной», — пояснила ведьма.

Отдельное внимание она обратила на то, что сыгранная недавно свадьба двух знаменитостей прошла на Мальдивах.

«В нашей стране такой союз не имеет никакого значения, поэтому церемонию и провели за границей. Все очень продумано. Бузова не хочет замуж. Ей не нужна семья. Ее интересуют деньги, слава и новые проекты», — подытожила Алена Полынь.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что Ольга Бузова рассказала подписчикам в Instagram о своем расставании с блогером Давидом Манукяном.