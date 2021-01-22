Сенатор Климов раскритиковал резолюцию Европарламента, увязавшую «СП-2» с Навальным

Российский сенатор Андрей Климов рассказал ФАН, как следует относиться к антироссийской резолюции Европарламента по Навальному, и кто является главным пострадавшим от торпедирования по политическим мотивам проекта «Северный поток — 2». Ранее стало известно, что Европарламент, как и предсказывали, действительно принял резолюцию с требованием к ЕС немедленно остановить строительство газопровода «СП-2» в качестве реакции на арест блогера Алексея Навального. В резолюции ЕП также содержится требование усилить другие ограничительные меры против Москвы в связи с Навальным.

За антироссийскую резолюцию проголосовал 581 евродепутат, против высказались 50 европейских парламентариев, 44 человека воздержались. Напомним, резолюции Европарламента по международным вопросам не носят обязательного характера, это, скорее, эффектная декларация.

Комментируя появление этого документа, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов посоветовал корреспонденту ФАН не волноваться: ничего нового в решении евродепутатов нет.

«Вы сильно-то не волнуйтесь, — с иронией отметил сенатор Климов. — А завтра они отменят существование Господа Бога, как они уже запретили упоминать христианские корни европейской цивилизации. Давно пора привыкнуть, что в Европарламенте работают озабоченные люди. Свои реальные проблемы они решать не могут, поэтому пытаются решать чужие — исключительно, чтобы оправдать свое существование»

Климов напомнил, что резолюция ЕП по Навальному не имеет никакой юридической силы и, по сути, является просто громким политическим заявлением.

«Я давно наблюдаю за этим: раньше они выступали против российской Конституции, ни больше, ни меньше, а в начале двухтысячных защищали чеченских террористов. Если б мы их тогда послушали, у нас был бы свой ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). Я прекрасно помню их тогдашние заявления: тоже с пеной у рта чего-то требовали, ножками топали!»

Были заявления Европарламента и по газовым спорам России с Украиной, и по другим вопросам, касающимся внутренних дел РФ, и всегда евродепутаты, по словам Климова, «топали ножками», но никаких реальных последствий от этих «топаний» не было.

«Теперь они снова решили потопать ножками. На этот раз они это делают из-за Навального, связав его дело с темой «Северного потока — 2», — продолжит российский сенатор. — Если бы я был избирателем в Европейском союзе, я бы подумал, что члены Европарламента, как сейчас принято говорить в Америке, это просто внутренние террористы. Они хотят наказать всю Европу за уголовное преступление одного-единственного русского, находящегося на территории Российской Федерации. И заложниками этой ситуации они делают всех потребителей российских энергоносителей на территории Европейского союза. А это, напомню, 30% всех потребляемых объемов энергоресурсов, которые там имеются. Только представьте себе все это! Иначе как внутренним политическим терроризмом, это трудно назвать!»

Недавно, напомнил Климов, ЕП требовал опять же из-за Навального создать «российский университет в изгнании», чтобы готовить в нем российскую молодежь для изменения политической власти в России.

«Все это я наблюдаю уже лет 15, — говорит российский сенатор. — Могу сказать одно: от их решений в объективном материальном мире ничего не зависит. Но это не значит, что угроз реализации проекта «Северный поток — 2» нет. Но, что мне кажется еще более важным, — отказ от реализации этого проекта — это удар не по России, хотя, конечно у нас будут издержки. Это, в первую очередь, удар по гражданам Европейского союза и по бизнесу ЕС».

По словам Климова, по публикациям некоторых СМИ создается впечатление, что в завершении «СП-2» больше всех заинтересована Россия, но это не так. Именно поэтому Германия так настаивает на достройке газопровода.

«Все, кто там, в Европе, еще не сошел с ума, понимают, что главный бенефициар этого проекта — ведущие европейские страны, которые являются локомотивом ЕС, поэтому Европа пытается противостоять американским санкциям против «СП-2», — говорил он.

По словам Андрея Климова, именно достройка «Северного потока — 2» поможет Европе противостоять США в экономическом плане. Поэтому Европарламент, который кишит американскими лоббистами, пытаясь торпедировать строительство газопровода под предлогом защиты Навального, не столько бьет по России, сколько подыгрывает США.

Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Россию по требованию ФСИН: блогер, у которого не закончился испытательный срок по делу «Ив Роше», не соблюдал требования закона для условно осужденных. Суд вынес решение, что до разбирательства требований ФСИН по существу Навальный должен находиться под арестом.

Сторонники Навального воспользовались этой ситуацией, чтобы попытаться спровоцировать массовые нарушения закона в форме незаконных акций. Приглашения присоединиться к противоправным действиям активно распространяются в соцсетях, в основном среди несовершеннолетних. Этим крайне обеспокоены родители и педагоги, о чем ФАН с тревогой рассказали руководители Ассоциации родительских комитетов.

1 Организация запрещена на территории РФ.