Эксперт объяснила заинтересованность россиян в отечественной продукции

На протяжении вызванных пандемией ограничений большое количество предпринимателей остались без поставок из-за границы, они не могли удовлетворить спрос своих потребителей. Это позволило компаниям, производящим свои товары в России, завоевать новые ниши и найти новых клиентов. Об этом в комментарии ФАН рассказала руководитель управления по финансированию поставщиков электронной коммерции SimpleFinance Наталья Безникина.

Рост продаж российских товаров

По итогам 2020 года крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries отметил почти трехкратный рост продаж товаров российского производства на онлайн-площадке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на компанию.

«В 2020 году продажи российских товаров на Wildberries увеличились на 111%, до 169,8 миллиарда рублей, рост в штуках составил 189%. Самая популярная продукция отечественного производства — одежда и обувь, товары для красоты и здоровья, продукты питания, книги и товары для дома», — сообщили в компании.

Кроме того, выросло и число продавцов на Wildberries, до 91 тысяч, из которых 75–80% являются представителями малого и среднего бизнеса, а также самозанятые.

«Высокая динамика прироста количества предпринимателей связана с упрощением процедуры регистрации новых поставщиков», — говорится в сообщении.

Сыграла пандемия

Как отметила Наталья Безникина, основной причиной для этого тренда стал дефицит в целом ряде ниш, занятых ранее импортными товарами. На протяжении вызванных пандемией ограничений большое количество предпринимателей остались без поставок из-за границы, не могли удовлетворить спрос своих потребителей. Это позволило компаниям, производящим свои товары в России, завоевать новые ниши и найти новых клиентов.

«По данным Wildberries, уже 80% товаров, продаваемых на площадке, производятся в России. И неудивительно, что дефицит импорта обеспечил возможности роста для отечественной продукции. Многие предприниматели воспользовались новыми перспективами и расширили ассортимент, географию своего бизнеса и количество лояльных клиентов. А тем поставщикам, которые в свое время не смогли удовлетворить спрос, теперь будет очень сложно вернуть свои позиции, ведь ни потребитель, ни маркетплейс не любит, когда нужный товар оказывается недоступен», — пояснила Наталья Безникина.

Она обратила внимание, что пандемия стала причиной кардинальных изменений в бизнесе многих компаний. И электронные маркетплейсы сыграли большую роль в трансформации бизнес-моделей десятков тысяч российских предпринимателей. Не имея возможности вести розничные продажи как раньше, многие представители бизнеса переориентировались на онлайн торговлю и теперь не просто компенсировали спад, но наоборот — показывают устойчивый рост.

«Маркетплейсы с их отлаженной доставкой, растущим уровнем сервиса и продуманной логистикой стали площадками для продаж самых разных категорий товаров, а упрощенные схемы получения финансирования позволили представителям малого и среднего бизнеса выйти на эти электронные торговые площадки с новыми категориями продукции. С согласия продавцов финансовые компании получают от маркетплейсов данные по торговой статистике, и это позволяет максимально ускорить и упростить процесс кредитования российских поставщиков. В частности, за последний год на маркетплейсах появились не только товары для розничного потребителя, но и для предпринимателей. Например, профессиональные инструменты, кофе и кофемашины, аксессуары для парикмахеров, и многое другое. Сами маркетплейсы активно развивают направление мелкого опта: ведущие игроки адаптировали личные кабинеты покупателей под запросы юридических лиц — предоставляют документацию при оплате корпоративной картой, делают скидку за опт», — добавила Наталья Безникина.

По ее словам, маркетплейсы предложили потребителям необходимый в пандемию сервис выгодной доставки практически в любой уголок РФ, помогая предпринимателям расширять географию и охват. Продавцы смогли повысить уровень обслуживания благодаря новым возможностям коммуникации с покупателем прямо на площадке, разрешения спорных ситуаций и даже предоставления индивидуальных скидок, задавая новый уровень сервиса в сфере онлайн-продаж для российских компаний.