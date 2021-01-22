Леонид Ярмольник рассказал, почему никогда не празднует свой день рождения

Знаменитый советский и российский актер театра и кино Леонид Ярмольник признался ФАН, что ощущает себя на 45 лет, а в случае хорошего настроения — даже на 30.

Лауреат Государственной премии России и дважды обладатель премии «Ника», которому в пятницу, 22 января, исполнилось 67 лет, в эксклюзивном интервью рассказал, как он планирует отмечать день рождения. А вернее — совсем не планирует.

— Леонид Исаакович, где, как и с кем, если не секрет, будете отмечать день рождения?

— Нигде, никак и ни с кем! Пока соблюдаем карантин. Уже есть много примеров, когда мои коллеги и друзья из радушия собирали гостей, и после этого были новые поступления в больницы.

— То есть вы решили не рисковать?

— Нет, я вообще не сторонник этого, не очень люблю отмечать дни рождения. Это все хорошо, знаете, когда тебе 20 лет, 25, 30, когда у тебя все складывается, и у тебя есть средства, чтобы собрать гостей, друзей, и ты ждешь от них каких-то подарков.

А когда становишься старше, это становится уже не таким праздником. С одной стороны, у тебя как бы прибавляется солидность, и вроде бы как уже все есть. Имею в виду подарки. И друзья мои, которых я хочу накормить, уже не очень голодные (смеется). Ну, я шучу, конечно.

— И что же тогда делаете?

— В общем, я всегда сбегаю на свой день рождения! Потому что все равно это превращается в такое бесконечное произнесение комплиментов, которые слышать, с одной стороны, приятно. А с другой…

— Устали уже от них?

— Не то, чтоб устал. Это важно в молодости. Но поздравления и комплименты хочется слушать тогда, когда сделана какая-то работа. А не просто потому, что ты прожил определенное количество лет. Вот это, наверное, и есть отличие моей профессии, что ли.

— Кстати, а вы сейчас на какой возраст себя ощущаете?

— Знаете, я каждый раз удивляюсь, что мне уже столько лет (смеется). Но я думаю, что лет на 45 точно себя ощущаю. А если хорошее настроение, то и на 30!

Ранее стало известно, что Леонид Ярмольник озвучил Крокодила Гену в новогоднем мультфильме под названием «Чебурашка. Секрет праздника».