Володина рассказала, почему не может вернуться на «Давай поженимся»

Москва, 22 января. Звездный астролог и ведущая Василиса Володина построила на этом проекте успешную карьеру. Но зрители не теряют надежды на ее возвращение в шоу «Давай поженимся», где она была соведущей Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой.

О просьбах вернуться на Первый канал Василиса все чаще узнает в письмах поклонников. По словам самой ведущей, она не исключает своего возвращения на проект, но после паузы, связанной с пандемией.

Володина призналась, кто ей помешал вернуться в «Давай поженимся». По ее словам, именно продюсеры популярного шоу не приняли ее позицию по временному уходу из проекта.

Володина ушла во временный отпуск год назад, когда пандемия только началась. По ее словам, она не захотела рисковать здоровьем родных и близких, как это делали Роза Сябитова и Лариса Гузеева. В то же время Володина активно начала развивать бизнес. Она открыла астроцентр, где за плату можно получить индивидуальные астрологические разборы личности.

По слухам, подробный прогноз по дате рождения у Володиной стоит 140 тысяч рублей. Звездный астролог активно сотрудничает с различными изданиями, где публикуются ее расчеты. Не так давно она появилась в эфире шоу «Модный приговор» в качестве эксперта по стилю.

В соцсетях ведущая не менее активна. Она развивает свои страницы в Facebook и Instagram, что так же, несомненно, приносит ей немалый доход. Как говорит сама Василиса Володина, вернуться в передачу «Давай поженимся» ей хочется не ради денег. Но, по слухам, ведущая таким образом продолжает поддерживать свою популярность ради успешности своего бизнеса.