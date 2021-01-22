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Латинская Америка

Мадуро предложить поставить девятую звезду на флаг Венесуэлы

Флаг Венесуэлы

Каракас, 22 января. Президент Николас Мадуро поддержал идею губернатора штата Сулия Омара Прието изменить флаг страны. Национальная ассамблея Венесуэлы приступила к рассмотрению этого предложения, сообщает El Nacional.

«Ребрендинг» государственного флага заключается в добавлении еще одной (девятой) звезды. Это дополнение к атрибутике — в честь Рафаэля Урданеты, одного из сподвижников Симона Боливара, и в ознаменование 200-летия освобождения города Маракайбо. На одноименном озере, крупнейшем в Южной Америке, произошло одно из решающих сражений во время войны Венесуэлы за независимость от Испании.

Обновленный флаг Венесуэлы может выглядеть следующим образом:

Вариант нового флага Венесуэлы

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