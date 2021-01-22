Мадуро предложить поставить девятую звезду на флаг Венесуэлы

Каракас, 22 января. Президент Николас Мадуро поддержал идею губернатора штата Сулия Омара Прието изменить флаг страны. Национальная ассамблея Венесуэлы приступила к рассмотрению этого предложения, сообщает El Nacional.

«Ребрендинг» государственного флага заключается в добавлении еще одной (девятой) звезды. Это дополнение к атрибутике — в честь Рафаэля Урданеты, одного из сподвижников Симона Боливара, и в ознаменование 200-летия освобождения города Маракайбо. На одноименном озере, крупнейшем в Южной Америке, произошло одно из решающих сражений во время войны Венесуэлы за независимость от Испании.

#Ahora Pdte. @NicolasMaduro: Con motivo del #28Ene están pidiendo la 9na estrella de la Bandera para Maracaibo, la estrella de Urdaneta. Me gusta esa idea y se la dejo a la AN para su discusión, estudio y debate#20Ene#4AñosCarnetDeLaPatria pic.twitter.com/rCX0zRzi2s — Freddy Ñáñez (@luchaalmada) January 20, 2021

Обновленный флаг Венесуэлы может выглядеть следующим образом: