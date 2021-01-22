Самолет американской авиакомпании создал угрозу в небе над Россией

Росавиация проведет расследование авиационного инцидента, созданного Boeing 777-300ER, принадлежащим авиакомпании United Airlines и следовавшего рейсом Мумбаи — Ньюарк. Экипаж воздушного судна, проходя над Республикой Коми, 23 минуты отказывался отвечать диспетчерам «Аэронавигации Северного Урала» на всех частотах — и на основной, и на аварийной.

Авиационное происшествие, которое могло спровоцировать мини-войну и поднятие в воздух военных истребителей, произошло 15 января ночью. Зайдя в зону ответственности Сыктывкара, экипаж не связался с обслуживанием воздушного движения.

«Организаторы воздушного движения неоднократно высылали запросы борту на всех частотах, — рассказал источник ФАН в ведомстве. — Однако экипаж проигнорировал все запросы — так и прошел над Коми без связи, что является явным нарушением».

Пройдя Коми, борт United Airlines зашел уже в зону ответственности ФГУП «Аэронавигация Северо-Запада», а конкретно — архангельского отделения.

«Архангельск тут же сделал запрос на связь, и экипаж откликнулся, — продолжил собеседник. — Отвечать на вопрос — почему они не связались с Коми, не стали, но прошли зону на нормальной связи».

Расследованием инцидента будет заниматься Федеральное агентство воздушного транспорта. Какие причины были у американского экипажа игнорировать наши службы воздушного движения — пока неизвестно. КВС никак не объяснил свое странное поведение.

Всем известны случаи, когда подобное поведение пилотов влекло за собой военные действия той страны, над которой пролетал иностранный борт. В 1978 году Boeing 707 корейской авиакомпании Korean Air Lines, следовавший по маршруту Париж — Анкоридж — Сеул, из-за сбоя навигационной техники зашел на территорию Советского Союза. Призывы диспетчеров связаться с ними были проигнорированы. Кстати, по времени они были такие же, как у американцев, — порядка 20 минут.

Тогда было принято решение поднять в воздух истребитель Су-15. Советский пилот установленными международными правилами сигналами — покачиванием крыльями, «киванием» фюзеляжем вниз — призывал корейцев зайти на посадку, но они проигнорировали требование и были обстреляны.

В итоге разгерметизированный самолет пилотам пришлось сажать на лед озера в Карелии. Погибли два человека. И тогда Советский Союз оказался прав. Он еще выставил Корее счет за то, что принимал у себя пассажиров и отправлял их домой.

В 1988 году так же был сбит Airbus A300B2–203, совершавший рейс Тегеран — Бендер-Аббас — Дубай. Самолет принадлежал Iran Air и зашел в Персидском заливе в зону размещения крейсера Vincennes, который преследовал моторные лодки, обстрелявшие американский вертолет.

Попытки связаться с зашедшим в зону самолетом не увенчались успехом — экипаж проигнорировал вызовы. Тогда американцы с крейсера сбили лайнер ракетой.