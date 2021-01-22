Евроассоциация для Украины обернулась огромным разочарованием

Действующее соглашение Евросоюза и Украины для последней стало инструментом уничтожения, а не развития экономики. Об этом в комментарии ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Украина просит пересмотра

В 2021 году ожидается всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом говорится в письме главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«На адрес президента Украины Владимира Зеленского поступило письмо от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам 22-го саммита Украина — ЕС, который состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе. Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации», — об этом говорится на сайте офиса Зеленского.

Сообщается, что Европа хочет в текущем году углубить отраслевое сотрудничество с Украиной в экологической и цифровой сферах.

«Готовится к подписанию уже в ближайшее время соглашение о совместном авиационном пространстве. Начата работа предыдущей оценочной миссии ЕС в контексте будущего соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции», — сообщили в офисе Владимира Зеленского.

Евроассоциация обернулась разочарованием

Как отметил Сергей Простаков, действующее соглашение Евросоюза и Украины для последней стало инструментом уничтожения, а не развития экономики. Жесткие квоты на украинскую продукцию для европейского рынка при отказе Киева по политическим причинам от отношений с Россией ограничили активность предприятий и сделали их неконкурентоспособными. Так желанная некоторыми евроассоциация обернулась для Украины огромным разочарованием.

«Именно поэтому первоначальное желание изменить соглашение исходило от Киева. Однако сейчас речь идет о желании уже Евросоюза обновить его с новыми условиями. Это не предвещает Украине ничего хорошего. Она не в том положении, чтобы иметь возможность диктовать свои условия ЕС. Наоборот, в условиях потерь от пандемии коронавируса, плачевного состояния медицины и все время откладываемой из-за отсутствия средств и контрактов для поставки препаратов вакцинации Украина рискует еще более ухудшить условия соглашения о евроассоциации», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, «углубление отраслевого сотрудничества с Украиной в цифровой и экологической сферах» может означать лишь еще больший диктат со стороны ЕС в отношении IT-продукции и аграрного хозяйства страны, а также введение новых ограничений для экономики уже экологическими нормами. Противопоставить же этим планам Киеву нечего ввиду полной несамостоятельности политики и несостоятельности экономики государства.

«И громкие слова о евроассоциации и пересмотре ее условий будут означать новые беды для граждан Украины», — заключил Сергей Простаков.

Напомним, соглашение об ассоциации с Евросоюзом украинские власти подписали в 2014 году. Через два года оно вступило в силу.