Экономист назвала истинную причину сдерживания «Газпромом» экспорта газа в Европу

Причина сдерживания «Газпромом» экспорта в декабре заключается в том, чтобы предотвратить возможное резкое падение цен на газ в Европе весной. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Газпром» сдерживает

Увеличение цен на газ в Европе не повлияло на рост фактических поставок топлива «Газпромом». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, корпорация сократила объемы транзита через территорию Украины. Стратегия компании заключается в том, чтобы заставить европейских потребителей закупать газ из подземных хранилищ (ПХГ) и по завышенным ценам. Таким образом, традиционное снижение цен весной и летом окажется не слишком ощутимым. При этом Европа будет вынуждена возобновлять запасы. Так, в течение последних 14 дней отбор газа из ПХГ в регионе вырос до одного миллиарда кубометров в сутки, их наполненность составляет 59%.

Как считает аналитик по газу центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов, при текущем спросе объема газа хватит на 70 дней.

Не допустить роста цен

Как отметила Наталья Мильчакова, причина сдерживания «Газпромом» экспорта в декабре заключается в том, чтобы предотвратить возможное резкое падение цен на газ в Европе весной. Зимой спрос повышенный, и если на рынок в этот период выйдут слишком большие объемы газа, которые Европа физически не сможет потребить сейчас, это означает, что европейские потребители могут начать закачивать излишний газ в ПХГ.

«Но переполненные хранилища газа зимой могут сигнализировать о потенциальном избыточном предложении весной, особенно когда на европейский рынок вернутся большие объемы газа от поставщиков СПГ, которые пока переключились на Китай и Японию, где зимой цены на газ выше, чем в Европе», — пояснила Наталья Мильчакова.

Таким образом, обратила внимание эксперт, «Газпром» делает на европейском газовом рынке то, что на мировом нефтяном рынке делают ОПЕК и ОПЕК+ — приводит к равновесию спрос и предложение посредством регулирования объемов поставок. Если предположить, что на европейском рынке не было бы «Газпрома», то такую ребалансировку пришлось бы делать кому-то другому.

«Но так как у Европы нет другого такого же крупного и надежного поставщика газа, то это могло бы означать, что Европа сталкивалась бы довольно часто с краткосрочными перебоями в поставках и дефицитом газа либо, наоборот, с избытком газа и обвалом цен, что заставляло бы довольно гибких поставщиков СПГ перенаправлять газ на другие рынки, а потом, соответственно, опять с дефицитом. Гибкость «Газпрома» в поставках и стратегическая оценка ситуации выгодна Европе и является дополнительным аргументом в пользу необходимости достройки «Северного потока — 2», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее эксперт заявила, что актуальность спроса на нефть и газ сохранится еще на протяжении минимум 10-15 лет. Она обратила внимание, что зима и холод увеличивают спрос на энергоресурсы, а Россия — проверенный, надежный многолетний поставщик.