Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули

Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули

Неурожай кормовых культур на Украине в 2020 году спровоцировал резкий рост цен на мясо и другие продукты. Резко выросли цены на пшеницу, сахар и подсолнечное масло. Добивают украинского потребителя цены на топливо — стоимость бензина марки А-95 составляет 25–27 гривен за литр (66–70 рублей), бензин А-92 стоит 24–25 гривны/литр, дизтопливо подорожало до 24 гривен/литр. Результатом стала галопирующая продовольственная инфляция на продукты во всех магазинах Украины.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сфотографировал ценники в самой популярной сети продовольственных магазинов Украины — «Сiльпо». Для удобства читателей цены приводятся в рублях по текущему курсу гривны. Обращаем внимание, что многие цены на фото указаны из расчета не за килограмм, а за 100 грамм.

Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули

Десяток куриных яиц в магазине стоят около 116 рублей, в не менее известном украинском магазине Billa цена по акции за десяток яиц 93 рубля. В России средняя цена за десяток яиц в магазине «Магнит» — 55 рублей, а в «О'Кей» — 70–80 рублей.

Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули

Бананы в «Сiльпо» вам обойдутся в 81 рубль за 1 кг., молоко коровье 1 литр — 100 рублей. Килограмм фарша из индейки — 538 рублей, куриный фарш дешевле — 323 рубля. За килограмм томатов черри придется отдать 745 рублей. Самый дешевый батон можно купить за 55 рублей. Четыре рулона туалетной бумаги по акции — 116 рублей.

Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули

200 грамм вялого зеленого салата стоят 140 рублей вместо привычных 40–70 рублей за свежий салат в российских магазинах. За 1 кг сахара на Украине придется выложить не меньше 65–70 рублей.

Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули

Далеко не все жители Киева могут позволить купить себе продукты, в которых нуждаются. Корреспондент ФАН поговорил с покупателями, но, к сожалению, комментировать что-либо на камеру они отказались из соображений безопасности.

«Я не могу сниматься на камеру. Раньше я работал в правоохранительных органах, но после Майдана ушел оттуда, — рассказал охранник Алексей. — Майдан все разрушил, он мне психику сломал. Ты посмотри, к чему мы пришли? Посмотри на эти европейские цены, а уровень жизни у нас, знаешь, какой? Правильно, никакой.

Сейчас я охранник, зарплата 12 тысяч гривен. Один поход в магазин — это минимум 300 гривен, а я не покупаю ничего дорогого. Мясо, овощи, хлеб, молоко. За коммуналку плачу три тысячи, это я еще не в центре живу. Послушай, мне 31 год, а я брюзжу как старый дед, это же дико. Жизнь на Украине — это игра на выживание. Если бы не мои пожилые родители, за которыми нужно ухаживать, то я бы давно уехал. Я бы сказал куда, но надеюсь, ты и так поняла, какую страну я имею в виду».

Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули

 

«Девушка, миленькая, вы знаете, как мы живем на Украине? — говорит пенсионерка Надежда. — Я мясо нормальное не ела уже лет пять, «спасибо» нашей власти. Все деньги уходят на лекарства и еду. Я просто не могу платить за коммуналку, это 1500 гривен, у меня нет таких денег. У меня пенсия 2500 гривен, а я работала бухгалтером. Вот как так, вы мне объясните? Как мне выживать? Я бы побеседовала с вами, но очень холодно, ботинкам лет десять. Вы извините. Вот так мы пенсионеры и живем. Плохо!»

Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули

 

«Как мы можем жить? Плохо, — вторит Надежде пенсионерка Людмила. — Мы пережили столько боли и ужаса, а жизнь не наладилась. Когда я в свои 60 лет стояла на Майдане, верила, что будет лучше. А стало намного, намного хуже».

«Все очень дорого, — говорит женщина примерно 40 лет, отказавшаяся представиться. — Дешево только по акциям. Но, если мы говорим насчет акций в продуктовом, то, будьте уверены — этому продукту либо осталось жить часа два, либо он уже протух. У нас не бывают акции для людей».

Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули

 

«Девушка, вы зря вышли с таким вопросом на улицу, — говорит пенсионерка Лидия. — Во-первых, холодно, все бегут домой, спешат. Даже дома холодно. За что платим? Где те 2000 гривен за отопление? Где моя горячая вода, за которую я плачу? Это только сволочи могут отключать горячую воду зимой! Это сволочи правят нашей страной! Денег нет, нет денег у простого народа, нет возможности обеспечить себе достойную жизнь, а у олигархов есть. Если бы не внуки, ох, я бы померла! Нет жизни на Украине! Нету!»

Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули

«Я раньше работала продавцом в магазине одежды, — рассказала менеджер Аня. — Зарплата средняя, но я не могла помочь родителям, они простые люди, учительница и водитель троллейбуса. Представь, тебе звонит мама и говорит: «Извини, доча, но у вас там не списывают обувь и какие-то ненужные вещи? А то мои ботинки продырявились, я не могу купить новые. У папы тоже денег сейчас нет». Это было в 2015 году. Так жила не только моя семья, люди до сих пор так живут. Ничего не изменилось».

Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули

Абсолютно все опрошенные корреспондентом ФАН покупатели заявили, что денег им не хватает даже на продукты. Много жалоб на коммунальные тарифы, низкие пенсии и зарплаты. Напомним, размер средней пенсионной выплаты в Украине по официальным данным составляет 3170,14 грн (115,91 долл., 8500 рублей), медианная зарплата на Украине составила 7661 гривну (19 800 руб.).

По последним данным ООН Украина вошла в список стран, где голод является существенной проблемой для населения — Украина находится в этом списке рядом с Афганистаном, Ливией и Ираком.

Новости партнеров