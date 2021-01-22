Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули

Неурожай кормовых культур на Украине в 2020 году спровоцировал резкий рост цен на мясо и другие продукты. Резко выросли цены на пшеницу, сахар и подсолнечное масло. Добивают украинского потребителя цены на топливо — стоимость бензина марки А-95 составляет 25–27 гривен за литр (66–70 рублей), бензин А-92 стоит 24–25 гривны/литр, дизтопливо подорожало до 24 гривен/литр. Результатом стала галопирующая продовольственная инфляция на продукты во всех магазинах Украины.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сфотографировал ценники в самой популярной сети продовольственных магазинов Украины — «Сiльпо». Для удобства читателей цены приводятся в рублях по текущему курсу гривны. Обращаем внимание, что многие цены на фото указаны из расчета не за килограмм, а за 100 грамм.

Десяток куриных яиц в магазине стоят около 116 рублей, в не менее известном украинском магазине Billa цена по акции за десяток яиц 93 рубля. В России средняя цена за десяток яиц в магазине «Магнит» — 55 рублей, а в «О'Кей» — 70–80 рублей.

Бананы в «Сiльпо» вам обойдутся в 81 рубль за 1 кг., молоко коровье 1 литр — 100 рублей. Килограмм фарша из индейки — 538 рублей, куриный фарш дешевле — 323 рубля. За килограмм томатов черри придется отдать 745 рублей. Самый дешевый батон можно купить за 55 рублей. Четыре рулона туалетной бумаги по акции — 116 рублей.

200 грамм вялого зеленого салата стоят 140 рублей вместо привычных 40–70 рублей за свежий салат в российских магазинах. За 1 кг сахара на Украине придется выложить не меньше 65–70 рублей.

Далеко не все жители Киева могут позволить купить себе продукты, в которых нуждаются. Корреспондент ФАН поговорил с покупателями, но, к сожалению, комментировать что-либо на камеру они отказались из соображений безопасности.

«Я не могу сниматься на камеру. Раньше я работал в правоохранительных органах, но после Майдана ушел оттуда, — рассказал охранник Алексей. — Майдан все разрушил, он мне психику сломал. Ты посмотри, к чему мы пришли? Посмотри на эти европейские цены, а уровень жизни у нас, знаешь, какой? Правильно, никакой. Сейчас я охранник, зарплата 12 тысяч гривен. Один поход в магазин — это минимум 300 гривен, а я не покупаю ничего дорогого. Мясо, овощи, хлеб, молоко. За коммуналку плачу три тысячи, это я еще не в центре живу. Послушай, мне 31 год, а я брюзжу как старый дед, это же дико. Жизнь на Украине — это игра на выживание. Если бы не мои пожилые родители, за которыми нужно ухаживать, то я бы давно уехал. Я бы сказал куда, но надеюсь, ты и так поняла, какую страну я имею в виду».

«Девушка, миленькая, вы знаете, как мы живем на Украине? — говорит пенсионерка Надежда. — Я мясо нормальное не ела уже лет пять, «спасибо» нашей власти. Все деньги уходят на лекарства и еду. Я просто не могу платить за коммуналку, это 1500 гривен, у меня нет таких денег. У меня пенсия 2500 гривен, а я работала бухгалтером. Вот как так, вы мне объясните? Как мне выживать? Я бы побеседовала с вами, но очень холодно, ботинкам лет десять. Вы извините. Вот так мы пенсионеры и живем. Плохо!»

«Как мы можем жить? Плохо, — вторит Надежде пенсионерка Людмила. — Мы пережили столько боли и ужаса, а жизнь не наладилась. Когда я в свои 60 лет стояла на Майдане, верила, что будет лучше. А стало намного, намного хуже».

«Все очень дорого, — говорит женщина примерно 40 лет, отказавшаяся представиться. — Дешево только по акциям. Но, если мы говорим насчет акций в продуктовом, то, будьте уверены — этому продукту либо осталось жить часа два, либо он уже протух. У нас не бывают акции для людей».

«Девушка, вы зря вышли с таким вопросом на улицу, — говорит пенсионерка Лидия. — Во-первых, холодно, все бегут домой, спешат. Даже дома холодно. За что платим? Где те 2000 гривен за отопление? Где моя горячая вода, за которую я плачу? Это только сволочи могут отключать горячую воду зимой! Это сволочи правят нашей страной! Денег нет, нет денег у простого народа, нет возможности обеспечить себе достойную жизнь, а у олигархов есть. Если бы не внуки, ох, я бы померла! Нет жизни на Украине! Нету!»

«Я раньше работала продавцом в магазине одежды, — рассказала менеджер Аня. — Зарплата средняя, но я не могла помочь родителям, они простые люди, учительница и водитель троллейбуса. Представь, тебе звонит мама и говорит: «Извини, доча, но у вас там не списывают обувь и какие-то ненужные вещи? А то мои ботинки продырявились, я не могу купить новые. У папы тоже денег сейчас нет». Это было в 2015 году. Так жила не только моя семья, люди до сих пор так живут. Ничего не изменилось».

Абсолютно все опрошенные корреспондентом ФАН покупатели заявили, что денег им не хватает даже на продукты. Много жалоб на коммунальные тарифы, низкие пенсии и зарплаты. Напомним, размер средней пенсионной выплаты в Украине по официальным данным составляет 3170,14 грн (115,91 долл., 8500 рублей), медианная зарплата на Украине составила 7661 гривну (19 800 руб.).

По последним данным ООН Украина вошла в список стран, где голод является существенной проблемой для населения — Украина находится в этом списке рядом с Афганистаном, Ливией и Ираком.