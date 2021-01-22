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Актриса Подозерова рассказала о происшествиях во время съемок сериала «Отпуск»

«Юлия Подозерова рассказала о происшествиях во время съемок сериала «Отпуск»

Москва, 22 января. Совсем скоро состоится премьера нового семейного сериала «Отпуск». Еще никогда так много не говорили о теленовелле до ее выхода. Сюжет произведения построен на традиционном русском отдыхе на курортах Краснодарского края.

«Отпуск» изобилует сюрпризами. В картине снимутся Татьяна Догилева, Павел Майков и Юлия Подозерова, а так же новые лица — Антон Лапенко, Валя Карнавал и резидент Comedy Club Демис Карибидис, сыгравший отца популярной Tik-Tok блогерши Вали Karna.val. 

37-летняя актриса театра и кино Юлия Подозерова в дуэте с Павлом Майковым, полюбившимся зрителям после роли Пчелы в сериале «Бригада», сыграют семейную пару на грани развода. Специально для авторского проекта «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro артистка поделилась подробностью одной из сцен, которая оказалась для нее испытанием.

«Юлия Подозерова рассказала о происшествиях во время съемок сериала «Отпуск»

Юлия вспомнила, как для съемок им пришлось в мае 2019 года в Геленджике купаться в холодной воде при 17 градусах тепла. При этом, по словам актрисы, не было ни тепловых пушек, не согревающих пледов, а температура воды была 11 градусов. 

«Мы по сценарию голые заходим в воду. Холодно, нет возможности ничего надеть, все будет видно. На третий дубль у меня уже слезы текут и думаю: «Что же за профессия у меня такая». Губы синего цвета», — вспоминает Подозерова.  

Во время съемок теленовеллы случались и другие казусы. Так, например, Демиса Карибидиса однажды просто забыли в лесу, покинув место съемок.  

«В другой раз у нас просто загорелся автобус с костюмами. Нужно было срочно снимать, свет уходит, одежды нет. Пришлось работать в своем, хорошо получилось», — рассказала Юлия.

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