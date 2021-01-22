Актриса Подозерова рассказала о происшествиях во время съемок сериала «Отпуск»

Москва, 22 января. Совсем скоро состоится премьера нового семейного сериала «Отпуск». Еще никогда так много не говорили о теленовелле до ее выхода. Сюжет произведения построен на традиционном русском отдыхе на курортах Краснодарского края.

«Отпуск» изобилует сюрпризами. В картине снимутся Татьяна Догилева, Павел Майков и Юлия Подозерова, а так же новые лица — Антон Лапенко, Валя Карнавал и резидент Comedy Club Демис Карибидис, сыгравший отца популярной Tik-Tok блогерши Вали Karna.val.

37-летняя актриса театра и кино Юлия Подозерова в дуэте с Павлом Майковым, полюбившимся зрителям после роли Пчелы в сериале «Бригада», сыграют семейную пару на грани развода. Специально для авторского проекта «Загугли звезду» портала Teleprogramma.pro артистка поделилась подробностью одной из сцен, которая оказалась для нее испытанием.

Юлия вспомнила, как для съемок им пришлось в мае 2019 года в Геленджике купаться в холодной воде при 17 градусах тепла. При этом, по словам актрисы, не было ни тепловых пушек, не согревающих пледов, а температура воды была 11 градусов.

«Мы по сценарию голые заходим в воду. Холодно, нет возможности ничего надеть, все будет видно. На третий дубль у меня уже слезы текут и думаю: «Что же за профессия у меня такая». Губы синего цвета», — вспоминает Подозерова.

Во время съемок теленовеллы случались и другие казусы. Так, например, Демиса Карибидиса однажды просто забыли в лесу, покинув место съемок.