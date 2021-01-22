Эксперт по работе с подсознанием рассказал, как справиться со стрессом

2020 год был весьма непростым как для бизнеса, поскольку многие предприятия закрывались, так и для эмоционального состояния человека. На него оказывалась серьезная нагрузка. Чтобы ее минимизировать, кто-то пристрастился к алкоголю, уменьшая высокие издержки и стресс, а кому-то было достаточно шопинга. Об этом в комментарии ФАН рассказал бизнес-коуч и эксперт по работе с подсознанием Александр Шанин.

Но, заметил эксперт, это способы, которыми человек воздействует на себя извне. При этом нам всегда хочется устойчивости и постоянства. Однако этот год из нашей жизни не выбросить. Он как минимум преподал нам хороший урок и дал понять, что все вокруг может меняться, и мы готовы подстраиваться под те условия, в которых нам пришлось жить в период карантина и COVID-19.

К сожалению, не все предприниматели смогли смириться с убытками бизнеса. Некоторым пришлось закрыть свои торговые точки и развлекательные заведения. Теперь, когда наши бизнесмены как закаленное стекло и готовы к любым препятствиям, начинается новая эра бизнеса, эра добавочной ценности на свои услуги.

«Мне бы хотелось заложить на 2021 год стабильность состояние, которое принесет успех. Я дарю всем предпринимателями и людям в целом одну из самых мощных техник моей коучинговой программы. Эта техника способна перевернуть представление о физиологии тела и ощущений, и вывести эмоциональное состояние на уровень устойчивого эмоционального подъема. Я называю эту технику «активация состояния высокого дохода», так как использую ее в коучинге по увеличению дохода и нахождении своего уникального способа финансовой устойчивости. Или ее другое название — техника «Паруса». Технология выполнения. Этап номер один: отследить глубокий вдох. Этап номер два: сделать вторичный глубокий вдох, сразу после первого. Этап номер три: отследить разницу между вдохами. Отследить более насыщенный вдох», — пояснил Александр Шанин.

Итого мы имеем два различных глубоких вдоха. В одном из вдохов мы «дотягиваемся до верхушки» и приходим в точку удовольствия, он более насыщенный. В другом вдохе этого не происходит, он менее насыщенный, рассказывает эксперт.

«Как только мы отследили вдох, в котором мы «дотягиваемся до верхушки» и вышли в точку удовольствия, мы осознанно начинаем отказываться от того, чтобы дотянуться до этой верхушки или, иными словами, прерывать вдох до достижения точки удовольствия. Мы как бы откладываем «дотянуться до верхушки» и перейти в точку удовольствия на другой раз, час, день, месяц, год. Задача полностью отказаться от «дотягиваться до верхушки» или, иными словами, полный отказ от выхода в точку удовольствия на постоянной основе, отслеживая ежедневные изменения в эмоциональном состоянии. Первым делом может показаться, что вы задыхаетесь. Оно и понятно. Вы все эти годы выходили в точку удовольствия, не обращая на это внимания и как следует зависите от этого. А у зависимостей есть цена», — добавил Александр Шанин.

По его словам, всегда можно вдохнуть через нос, не дотягиваясь до верха, и сказать самому себе, что легкие полные и никакого кислородного голодания нет. Если вам удастся перейти на новый режим дыхания, то через два дня вы увидите перемены в своем настроении, которое будет набирать обороты с каждым днем, с каждым последующим вдохом, до которого вы воздержались.

«Но у всего есть цена, и эта цена, тот страх, через который вам предстоит пройти. Страх самого себя», — обращает внимание Александр Шанин.

По словам эксперта, через некоторое время ваше эмоциональное состояние станет более ярким, комфортным и приятным. Вы почувствуете, как в груди расправляются ваши паруса и жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Вы почувствуете, как будто жизнь подхватила вас, и ваши паруса наполнены ветром хорошего настроения и приятных ощущений.