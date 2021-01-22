Ученые из Сингапура научились добывать воду из воздуха

Сингапур, 22 января. Самый объемный и имеющийся в свободном доступе ресурс способен генерировать воду. Речь идет о воздухе. Сингапурские ученые создали аэрогель для извлечения воды из воздуха.

Команда под руководством профессора Хо Гима Вея из отдела электротехники и вычислительной техники NUS разработала аэрогель — твердый, почти невесомый материал. Если разглядеть его под микроскопом, то он похож на губку. Однако для извлечения воды его не нужно сжимать.

Материал поглощает воду из воздуха. Аэрогель собирает молекулы воды и конденсирует их в жидкость. Для его работы даже не нужен аккумулятор.

Кроме того, ученые протестировали полученную воду, оказалось, что она соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и подходит для питьевой воды.

Напомним, что ученые из Сингапура также создали еще один инновационный препарат для лечения онкобольных. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что лекарство поступит в Россию.