Россия и Израиль планируют совместно разработать вакцину от COVID-19

Тель-Авив, 22 января. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов рассказал об обсуждении представителями государств вопроса по созданию совместного препарата от коронавируса.

Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости. Однако он не уточнил, что будет из себя представлять новая вакцина против смертоносной инфекции. Детали о будущей разработке пока неизвестны, так как в настоящий момент это всего лишь предмет переговоров.

«Возможны там многие другие варианты, скажем, с AstraZeneca, с этой в Британии зарегистрированной компании и у России есть контакты, и у Израиля есть контакты, и там возможны и другие варианты, но сейчас это с моей стороны было бы неуместно делать прогнозы относительно такого сотрудничества», — сказал Викторов.

Информации о том, будет ли совместная разработка эффективна при новых штаммах коронавируса нет. В настоящий момент в России уже существует три вида вакцин против COVID-19.

Ранее стало известно, что мутировавший штамм коронавируса из ЮАР оказался устойчивым к антителам.