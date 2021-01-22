«Девушка с самым красивым лицом» пожаловалась на травлю в Сети

Москва, 22 января. Актриса и модель Яэль Шелбия, признанная девушкой с самым красивым лицом, пожаловалась на травлю в Сети. Злопыхатели жестко критикуют ее внешность.

В прошлом году модель израильского происхождения возглавила рейтинг «100 самых красивых лиц». Полученный статус не только радует ее, но и приносит достаточное количество негатива со стороны интернет-пользователей.

«Мне приходит куча сообщений, должна признаться, не самого приятного содержания. Они писали совершенно обычные для хейтеров издевательства в адрес моей внешности», — приводит издание The Sun слова манекенщицы.

Впрочем, как считает 19-летняя Шелбия, на гневные сообщения от хейтеров не нужно обращать внимания. Она также напомнила, что по-настоящему красивым может называться только красивый, добрый, скромный и позитивный человек.

Недавно оскароносная актриса Кейт Уинслет поделилась шокирующими подробностями ненависти злопыхателей. По словам 45-летней кинодивы, после выхода «Титаника» Джеймса Кэмерона, где артистка исполнила главную роль — Роуз, ее жестко критиковали в прессе. Именно этот опыт подтолкнул звезду сниматься в независимых и скромных кинолентах. Это, как считает британская актриса, помогло ей «научиться играть».