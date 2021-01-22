Княгиня Монако Шарлен ответила на критику ее панк-прически

Монако, 22 января. Княгиня Монако Шарлен поставила на место подписчиков, критиковавших ее новый образ. Она констатировала, что семья пришла в восторг от ее прически.

Шарлен удивила общественность новым образом. Она примерила на себя стиль панк-дивы: сбрила висок и затылок. Еще больше королевская особа поразила публику, придя в ярком образе на детский праздник.

В Сети долго обсуждали выходку монакской княгини. Знаменитость даже подверглась нападкам из-за того, что ее прическа не соответствует статусу. Однако злопыхателей Шарлен, не желающая терпеть негатив, быстро поставила на место.

«Эта стрижка была моим решением. Кажется, это вызвало множество споров среди людей. Но я этого давно хотела, и стиль меня радует. Конечно, я слышала замечания вроде «что она творит?» и «это не по-королевски!» И мне нечего сказать этим людям, кроме того, что мы живем в 2021 году, в сложные и тяжелые времена, когда на повестке дня другие, гораздо более важные темы, которые заслуживают общественного внимания», — сказала она французским журналистам.

По ее словам, от прически в восторге ее дети — сын Жак и дочь Габриэлла. Мужу тоже понравился новый образ супруги.

На прошлой неделе украинская певица Ани Лорак шокировала поклонников преображением. Жгучая брюнетка превратилась в пепельную блондинку. Впрочем, подставки для париков на заднем плане на фото намекнули, что отказываться от своего привычного стиля знаменитость не намерена.