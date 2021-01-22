Google может заблокировать интернет-поиск в Австралии из-за нового закона

Маунтин-Вью, 22 января. Google пригрозила Австралии отключением интернет-поиска из-за нового закона, согласно которому компания будет обязана обсуждать с местными вещателями стоимость контента.

Если стороны не смогут прийти к единому мнению о размере выплат, то цену назначит выбранный правительством арбитр. Региональный директор Google Мел Сильва заявила, что руководство корпорации в свете последних событий не видит благоприятного выхода из ситуации.

«Мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии», — резюмировала она в ходе слушаний в австралийском сенате.

С безосновательной блокировкой контента ранее столкнулась Россия. За последние годы платформы Facebook, Twitter и Google ограничили доступ к материалам по меньшей мере 20 отечественных СМИ. Подобные меры со стороны американских компаний начали носить системный характер, отметил в обращении к ОБСЕ постпред РФ Александр Лукашевич.