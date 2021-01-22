Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Семья с двумя детьми погибла в ДТП в Башкирии

Семья с двумя детьми погибла в ДТП в Башкирии

Уфа, 22 января. Страшное дорожное происшествие произошло в Башкирии — столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Есть жертвы.

Авария, по информации регионального ГИБДД, произошла на 1483-м километре автодороги М5 Самара — Уфа — Челябинск. Участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen Polo и грузовик Mercedes. В распоряжении ФАН оказались фотографии с места происшествия. 

Семья с двумя детьми погибла в ДТП в Башкирии

Семья с двумя детьми погибла в ДТП в Башкирии

Жертвами аварии стали четыре человека: женщина, мужчина и двое детей. По некоторым данным, это была семья. Что стало причиной ДТП, выясняется.

Семья с двумя детьми погибла в ДТП в Башкирии

Ранее стало известно об автомобильной аварии в Набережных Челнах. Пожилой водитель потерял сознание во время поездки на авто и спровоцировал массовую аварию. Позднее мужчина скончался.

Новости партнеров