Байден ожидает отчета нацразведки о ситуации с кибератаками на США

Вашингтон, 22 января. Президент США Джозеф Байден дал указание разведывательному ведомству США изучить ситуацию с «российскими хакерами».

Пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки рассказала, что речь идет о кибератаках на американскую компанию SolarWinds. Она занимается разработками программного обеспечения для управления информационными системами и их инфраструктурой.

По ее словам, намерения Вашингтона сотрудничать с Москвой вовсе не означают, что США закроют глаза на якобы «неправомерные» действия России. Однако каких-то конкретных фактов совершения преступных действий пресс-секретарь Байдена не привела.

Ранее американские спецслужбы объявили о нападении «русских хакеров». По их версии, кибератака со стороны Россия осуществлялась по федеральным учреждениям США.