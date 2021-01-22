Главы Минобороны РФ и Мьянмы обсудили двустороннее сотрудничество

Нейпьидо, 22 января. Минобороны РФ рассчитывает на развитие сотрудничества с коллегами из Мьянмы. Об этом заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Шойгу посетил Мьянму для встречи с главнокомандующим ВС республики старшим генералом Мин Аунг Хлайном. Стороны обсудили развитие отношений между ведомствами в военной и военно-технических сферах.

«Несмотря на ограничения, которые наше сложное время принесло нам, мы надеемся на дальнейшую активизацию отношений между нашими оборонными ведомствами», — отметил Шойгу.

По словам министра, Россия продолжит шаги по усилению спектра двусторонних связей и всегда готова к предметному диалогу. Шойгу уверен, что его визит в Мьянму благоприятно скажется на развитии партнерства между странами в военной области.

«Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать развитию всех направлений нашего партнерства в военной области. Мы всегда открыты для предметного разговора», — заявил министр.

В ответ Мин Аунг Хлайн поблагодарил российского коллегу. Он назвал Россию близким другом, который всегда приходит на помощь, несмотря на расстояние.

Военное сотрудничество между странами продолжается с 2001 года. Россия передала Мьянме множество самолетов, среди которых МиГ-29, Як-130 и Су-30СМЭ, а также вертолеты Ми-24 и Ми-35п, ЗРК «Печора-2М» и многое другое. Подразделения ВС Мьянмы ежегодно участвуют в Армейских международных играх и мероприятиях боевой подготовки. В 2018 году страны подписали договор об облегченном порядке захода военных кораблей в порты друг друга.

Сергей Шойгу ранее провел селекторное совещание, в рамках которого поручил сохранить темп переоснащения армии и флота в 2021 году. Он отметил важность укрепления потенциала высокоточного оружия и своевременного выполнения поставленных задач.