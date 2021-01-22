Япония намерена провести «безопасную» Олимпиаду

Токио, 22 января. Японское правительство проводит подготовку к проведению Олимпиады в Токио в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) и администрацией Токио.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга на выступлении в парламенте подчеркнул необходимость ее проведения. По его мнению, будущие олимпийские игры должны стать символом победы человечества над новой коронавирусной инфекцией, которая затронула все страны мира.

Президент МОК Томас Бах заявил о невозможности повторного переноса Олимпиады. Он высказал мнение, что для японской стороны первостепенной задачей должна стать безопасность участников соревнования. Глава МОК не исключил, что для этого придется сократить число ее участников.

Ранее МОК принял решение запретить России принимать участие в любых международных соревнованиях под российской символикой и использовать национальный гимн. В ответ на это члены Олимпийского комитета России (ОКР) предложили использовать «Катюшу» вместо гимна.