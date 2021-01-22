Шойгу выразил благодарность главкому ВС Мьянмы за эвакуацию граждан РФ

Москва, 22 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы генерала Мин Аунг Хлайна за помощь в возвращении российских граждан домой.

Главком Мьянмы во время визита в Москву на празднование 75-ой годовщины победы советских войск в Великой Отечественной войне взял на борт своего самолета 19 российских граждан. Таким образом все россияне, оказавшиеся в чужой стране во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки, были доставлены домой.

Ранее стало известно об укреплении военно-технического сотрудничества между РФ и Мьянмой. Двухсторонние переговоры между Шойгу и Хайном состоялись в столице союзного государства Нейпьидо.