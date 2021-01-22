Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Шойгу выразил благодарность главкому ВС Мьянмы за эвакуацию граждан РФ

Шойгу выразил благодарность главкому ВС Мьянмы за эвакуацию граждан РФ

Москва, 22 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы генерала Мин Аунг Хлайна за помощь в возвращении российских граждан домой.

Главком Мьянмы во время визита в Москву на празднование 75-ой годовщины победы советских войск в Великой Отечественной войне взял на борт своего самолета 19 российских граждан. Таким образом все россияне, оказавшиеся в чужой стране во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки, были доставлены домой.

Ранее стало известно об укреплении военно-технического сотрудничества между РФ и Мьянмой. Двухсторонние переговоры между Шойгу и Хайном состоялись в столице союзного государства Нейпьидо.

Новости партнеров