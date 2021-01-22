Шойгу возложил венок к мемориалу павшим героям в столице Мьянмы

Нейпьидо, 22 января. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу находится с официальным визитом в Нейпьидо, где он посетил мемориал, являющийся национальным достоянием Мьянмы.

Мемориал служит символом народной память о героях, которые отдали жизнь за свободу и независимость своего государства. Памятник посвящен военнослужащим национальных вооруженных сил и гражданскому населению страны. Шойгу возложил венок к национальному символу Мьянмы.

Почетный караул, состоящий из трех видов мьянманских военнослужащих, охраняет монумент. Каждый час происходит смена караула.

Напомним, что министр обороны находится в Нейпьидо для обсуждения вопросов сотрудничества с Россией. Шойгу встретиться с главой Минобороны Мьянмы Мин Аунг Хлайн.