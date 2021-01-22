Илон Маск вознаградит разработчика технологии улавливания углекислого газа

Нью-Йорк, 22 января. Американский инженер и предприниматель Илон Маск объявил конкурс на создание лучшей технологии по улавливанию углекислого газа.

Основатель Tesla и Space X готов вознаградить разработчика системы денежной суммой, сообщило информационное агентство ТАСС. Приз от самого богатого человека в мире обещает быть очень щедрым — 100 миллионов долларов, столько предлагает Илон Маск за разработку.

Недавно состояние Маска достигло 201 миллиарда долларов. Бизнесмен обошел главу Amazon Джеффа Безоса. Сумма активов Безоса составляет 193 миллиарда долларов.

Напомним, что самый богатый человек и глава компании Space X выразил восхищение советским конструктором ракетно-космической техники Сергеем Королевым. Маск на русском написал в Twitter, что «Королев был великолепен».