Правительство РФ утвердило изменения в производстве отечественной техники

Москва, 22 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее производство новых категорий техники на основе отечественных микропроцессов.

Это оборудование, согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, будет включаться в реестр российской продукции при Минпромторге. Постановление затрагивает ноутбуки, планшеты, моноблоки, настольные компьютеры, сканеры, МФУ и принтеры.

Законодательные изменения вступают в силу в разное время (для каждой категории свой срок), но все это должно быть реализовано не позднее 1 января 2022 года.

В начале года правительство РФ утвердило список современных перспективных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов. Было утверждено свыше 600 инноваций.