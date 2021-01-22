Маша Малиновская заморозила яйцеклетки

Москва, 22 января. Популярная телеведущая Маша Малиновская сделала себе подарок на 40-летие — она, разочаровавшись в мужчинах, заморозила яйцеклетки.

Знаменитость, у которой подрастает сын, хочет вновь почувствовать радость материнства. Поэтому Малиновская решила заморозить яйцеклетки.

«Мне исполняется 40 лет! Это очень большой срок… Такой серьезный, пограничный возраст для женщины, когда она еще может с большей долей вероятности зачать здорового ребенка. Поскольку в мужчинах я немножечко разочаровалась, а тянуть с этим делом невозможно — чем больше у женщин возраст, тем выше риски развития разных тяжелых заболеваний — я к своему 40-летию сделала себе… ну не подарок, а нечто более важное», — сделала шокирующее заявление телеведущая.

Она дала себе срок — пять лет — на поиск единственного и неповторимого мужчины, с которым она бы хотела создать семью. Если за это время звезда так и не встретит спутника жизни, то воспользуется услугами донора. Между тем, вынашивать малыша Малиновская намерена сама, пишет «СтарХит».

Маша Малиновская является матерью мальчика по имени Мирон, который появился на свет в мае 2011 года. Долго время звезда хранила молчание и не рассказывала об отце своего чада. Недавно она все-таки решила приоткрыть завесу тайны и объявила, что отцом стал многодетный семьянин по имени Мамихан.