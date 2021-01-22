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США предложили 490 млн долларов за разработку орудия против малых БПЛА

США предложили 490 млн долларов за разработку орудия против малых БПЛА

Вашингтон, 22 января. Исследовательская лаборатория американских вооруженных сил намерена объявить тендер на создание устройства для уничтожения малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Данную разновидность дронов используют противники США, говорится в предварительном описании контракта, с которым ознакомился телеканал RT. Бюджет возможного соглашения оценивается в примерно 490 млн долларов. Необходимость развития в соответствующем военном направлении обуславливается доступностью малых БПЛА на коммерческом рынке и других подобных устройств, разработанных по аналогичному принципу.

«(Такие дроны — Прим. ФАН) в настоящее время используются нашими противниками в ассиметричных боевых действиях против военного личного состава, а также вооружения и имущества ВС США», — сказано в описании.

Ранее стало известно о планах США укрепить свой военно-морской потенциал за счет беспилотных кораблей. Мешает этому только невозможность их использования как самостоятельные боевые единицы, считает член экспертного совета при Коллегии ВПК России Виктор Мураховский.

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