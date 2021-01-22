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Бывшая домработница Киркорова назвала причину своего увольнения

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Бывшая домработница Киркорова назвала причину своего увольнения

Москва, 22 января. Новость об уходе Людмилы Дородновой из дома Филиппа Киркорова стала известна несколько месяцев назад. Знаменитая Люся решила подробно рассказать о причинах такого решения певца.

Дороднова проработала помощницей в роскошном доме Киркорова почти 30 лет. За все эти годы она привязалась не только к артисту, но и к его наследникам. Бывшая домработница признается, что относится к Киркорову как к своему сыну. Однако недавно им было суждено расстаться.

Она считает, что причиной ее увольнения стал пожилой возраст. Дороднова стала хуже справляться со своими обязанностями и следить за домом звезды. Не исключено, что она и артист просто устали друг от друга, пишут СМИ.

Бывшая домработница Киркорова назвала причину своего увольнения

В настоящее время Дороднова проживает в своей однокомнатной квартире. У нее нет супруга и детей, но ее это не смущает. По словам женщины, она не создана для семьи. После увольнения Киркоров не оставил свою бывшую сотрудницу и помог ей материально. Сама Дороднова не хочет называть конкретные суммы. Во время работы в звездных домах у нее скопилось много ценных подарков, но она не планирует выставлять их на продажу. Она также не намерена делать сенсационных заявлений о жизни артиста.

Больше всего бывшая домработница скучает по детям Киркорова. Девятилетние Алла-Виктория и Мартин часто дарили ей самодельные открытки на праздники. На новогодние праздники она решила позвонить близнецам, но трубку в звездном доме никто не взял.

Киркоров владеет шикарной недвижимостью не только в России, но и за ее пределами. Один из последних отпусков он вместе с детьми провел в своем роскошном особняке в Майами.

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