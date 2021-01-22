Более половины россиян обращаются за медпомощью лишь в крайних случаях

Москва, 22 января. Около 23% граждан России боятся обращаться к врачам, а более 60% сограждан идут в больницу с уже «запущенными» болезнями, согласно результатам опроса «Росгосстрах жизнь».

Страховая компания совместно с диагностическим центром «Инвитро» провела исследование среди 1019 респондентов по всей России. Выяснилось, что рекомендованную бесплатную диспансеризацию и профилактический осмотр проходят только половина россиян. При этом каждый третий имеет хронические заболевания, а каждый седьмой периодически чувствует слабость.

При первых признаках болезни за медицинской помощью обращаются только 29% опрошенных, а 39,2% респондентов обращаются к врачу только при сильных болях.

Ранее россиянам рассказали пять способов распознать аппендицит. Отмечается, что в России острый аппендицит ежегодно диагностируют примерно у миллиона человек.