Республиканка Грин внесла на рассмотрение резолюцию об импичменте Байдена

Вашингтон, 22 января. Один из участников Палаты представителей Марджори Тейлор Грин подала в Конгресс США документ об импичменте президента США Джо Байдена на следующий день после его инаугурации.

Республиканка от штата Джорджия уверена, что Байден не в состоянии занимать высшую государственную должность в стране. По ее мнению, он неоднократно злоупотреблял своими полномочиями на посту вице-президента США при правлении Барака Обамы.

Она считает избранного главу государства некомпетентным в вопросе управления страной. Грин уверена, что Байден поставит личные интересы выше государственных и сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера от пагубных привычек и набить личные счета коррумпированными денежными средствами от иностранных энергетических компаний.

Ранее в материале ФАН появилась эксклюзивная информация о семье Байдена. Журналист New York Post Миранда Девайн раскритиковала основные СМИ США за умалчивание истории сына избранного президента Хантера.