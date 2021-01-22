IT-специалист Рябинин назвал способы защиты экрана телефона от выгорания

Москва, 22 января. Пользователи современных гаджетов все чаще сталкиваются с выгоранием экрана. Почему это происходит и как этого избежать, рассказал руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Ухудшение работы экрана связано с тем, что пользователи редко меняют гаджеты и часто их используют. От постоянной работы матрица начинает выгорать, а на экране мелькают следы элементов интерфейса уже спустя пару лет, рассказывает Дмитрий Рябинин в разговоре с радио Sputnik.

Продлить срок службы экрана можно с помощью простых рекомендаций. Например, использовать темную тему оформления интерфейса. Можно установить таймер выключения дисплея. Не нужно ставить яркость на максимум, если нет острой необходимости в этом.

«Не использовать смартфон как часы с постоянно активным изображением и почаще менять обои и расположение иконок», – советует Рябинин.

При покупке нового смартфона следует избегать образцов с витрины. Они уже долгое время были в работающем состоянии. Рекомендуется выбирать модели, у которых есть свое производство комплектующих и дисплеев.

Специалисты предупреждают о проблемах с батареей смартфона. Если она вздулась, нагрелась или намокла, то подключать к питанию опасно. При ухудшении работы гаджета можно поискать причину самостоятельно или отнести его в сервисный центр.