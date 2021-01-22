Минтруд планирует проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Москва, 22 января. Министерство труда и социальной защиты России прорабатывает вопрос об индексации пенсий для работающих граждан. Об этом сообщил замминистра ведомства Андрей Пудов.

Чиновник подтвердил на расширенном совещании комитета Совета Федерации по социальной политике, что правительство РФ обеспечит предоставление доклада с данными предложениями к 1 февраля 2021 года.

«Мы в настоящее время осуществляем проработку вариантов», — рассказал Пудов.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров к указанному сроку. Ранее парламентарий рассмотрел сразу две инициативы. Ежегодная индексация ряда выплат была заморожена в 2016 году, решение обусловили снижением доходов федерального бюджета.