Стала известна новая дата премьеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Вашингтон, 22 января. Релиз очередной части франшизы об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесен на 8 октября 2021 года.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте «бондианы» Twitter. Изначально планировалось выпустить картину 1 апреля 2021 года, однако в планы создателей вмешалась пандемия коронавирусной инфекции.

«Не временя умирать» выйдет в прокат по всему миру 8 октября 2021 года», — указано в сообщении.

Предстоящий фильм станет последним для актера Дэниела Крэйга в роли Джеймса Бонда. Он чаще других появлялся на экранах в образе супершпиона. Одним из кандидатов на его роль является британец Том Харди. По информации некоторых СМИ, актер может сменить Крейга в 26-й части «бондианы».