Врач Борзова рассказала об аллергической реакция организма на мороз

Москва, 22 января. Частые перепады температуры могут спровоцировать аллергическую реакцию на коже человека. Об этом сообщила врач Елена Борзова.

Холодовая крапивница — заболевание, которое может привести к дерматиту. Точные причины ее возникновения неизвестны. Проявляется такая реакция на мороз у 0,1% населения, как правило, в странах с суровым климатом.

Борзова объяснила, что чаще всего проблема развивается к 30-40 годам. В общем, температура, которая приводит к заболеванию, не является основным фактором. По большей части возникновение холодовой крапивницы обусловлено индивидуальными особенностями организма.

Недавно терапевт Надежда Чернышова озвучила ряд болезней, с которыми лучше не появляться на морозе. Например, людям, страдающим бронхиальной астмой, противопоказано нахождение на морозе, так как глубокий глоток холодного воздуха может спровоцировать приступ.