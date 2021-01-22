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Врач Борзова рассказала об аллергической реакции организма на мороз

Врач Борзова рассказала об аллергической реакция организма на мороз

Москва, 22 января. Частые перепады температуры могут спровоцировать аллергическую реакцию на коже человека. Об этом сообщила врач Елена Борзова.

Холодовая крапивница — заболевание, которое может привести к дерматиту. Точные причины ее возникновения неизвестны. Проявляется такая реакция на мороз у 0,1% населения, как правило, в странах с суровым климатом.

Борзова объяснила, что чаще всего проблема развивается к 30-40 годам. В общем, температура, которая приводит к заболеванию, не является основным фактором. По большей части возникновение холодовой крапивницы обусловлено индивидуальными особенностями организма.

Недавно терапевт Надежда Чернышова озвучила ряд болезней, с которыми лучше не появляться на морозе. Например, людям, страдающим бронхиальной астмой, противопоказано нахождение на морозе, так как глубокий глоток холодного воздуха может спровоцировать приступ.

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