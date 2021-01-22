Определены популярные авианаправления у путешествующих бизнес-классом в РФ

Москва, 22 января. Среди самых популярных мест России для путешествия бизнес-классом оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи, сообщили в сервисе OneTwoTrip.

Около 34% путешественников покупали дорогие билеты, чтобы посетить Москву в 2020 году. Средняя стоимость перелета составила 41,5 тысячи рублей. Полет бизнес-классом в Санкт-Петербург выбирали только девять процентов. Стоимость билетов снизилась до 29,7 тысячи рублей. Билет до Сочи обошелся россиянам в 37,6 тысячи рублей.

В рейтинг популярных мест у путешествующих бизнес-классом вошли Симферополь, Минеральные Воды, Хабаровск, Тюмень, Салехард и Мурманск. За прошлый год интерес вырос именно к южным направлениям, отмечают специалисты сервиса для бронирования авиабилетов OneTwoTrip в своем исследовании.

Некоторые российские перевозчики пытаются заманить путешественников скидками на внутренние перелеты. До 22 января из Москвы можно улететь «Аэрофлотом» с 50-процентной скидкой в другие города страны. Привлекательные предложения предлагают и авиакомпании «Россия» и «Аврора».