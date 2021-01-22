ПФР назвал категории граждан с правом досрочного выхода на пенсию

Москва, 22 января. Правом досрочного выхода на пенсию смогут воспользоваться педагоги, врачи, жители Севера, и граждане, работающие во вредных условиях. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ.

Также первоочередное право на досрочный выход имеют работники шахт, горняки, сотрудники спасательных служб и водители общественного транспорта. А вот педагоги, медицинские работники и представители некоторых творческих профессий могут уйти на пенсию по выслуге лет. То есть, учитель, который к апрелю 2021 года выработал свой педагогический стаж, сможет оформить пенсию согласно переходному периоду через три года, в апреле 2024.

Также, оформить пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста могут жители Севера. В ПФР уточнили, что минимальный северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 календарных лет в приравненных районах.

Напомним, что недавно ПФР сообщил о назначении пенсий в прошлом году для 1,4 миллиона россиян. Из них 870 тысяч граждан ушли на пенсию по возрасту.