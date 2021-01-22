СМИ: пять человек стали жертвами крушения медицинского вертолета в ЮАР

Бергвилль, 22 января. По меньшей мере пять человек погибло в результате крушения медицинского вертолета в небе над Южноафриканской Республикой. Информацию о трагедии передает агентство «Синьхуа».

Воздушное судно разбилось на территории города Бергвилль в провинции Квазулу-Наталь. На борту вертолета в момент взрыва находились пилот и четыре медицинских сотрудника. Они направлялись на вызов к пациенту. Остальные подробности происшествия выясняются.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить личности жертв и обстоятельства крушения вертолета.

Похожий случай ранее произошел в американском штате Нью-Йорк. Там в результате авиакатастрофы погибли три человека.