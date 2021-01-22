Спрос на шубы подскочил на 20% в России

Москва, 22 января. Средний чек на покупку шубы в России составил 26 080 рублей. Об этом сообщил оператор фискальных данных «Платформы ОФД».

Аналитики изучили данные за период с 1 по 20 января 2021 года и сравнили их с показателями предыдущего года. Наиболее востребованными стали изделия из искусственного меха, норковые шубы, полушубки и жилеты.

«В период с 1 по 20 января 2021 года в сопоставлении с аналогичным периодом 2020 года в РФ продажи шуб и меховых изделий в натуральном выражении (число покупок. — Прим. ФАН) выросли на 21%», — говорится в исследовании.

Пользователи Сети ранее осудили телеведущую и журналистку Тину Канделаки, сфотографировавшуюся в шубе. Общественность напомнила звезде, что ее одежда сделана из шкур невинных животных.