Названа дата выхода восьмой части игры Resident Evil

Вашингтон, 22 января. Геймеры смогут приобрести видеоигру Resident Evil Village с 7 мая 2021 года. Об этом рассказали представители студии Capcom во время презентации, посвященной проекту.

Релиз игры состоится на приставках PS4 и PS5, а также на Xbox One и Xbox Series S/X. Таким образом, информация о том, что Resident Evil Village выйдет только на консолях нового поколения оказалась фейком.

Сюжет игры расскажет о событиях, которые произошли спустя несколько лет после завершения седьмой части. Главные персонажи Итан и Мия постепенно возвращаются к повседневной жизни. Однако ситуация меняется с появлением Криса Редфилда, который выстрелил в Мию в трейлере.

По мотивам серии видеоигр Resident Evil появится полнометражная лента. Ее выход запланирован на осень 2021 года. В роли режиссера выступит Йоханнес Робертс, известный зрителям по фильму ужасов «Незнакомцы: Жестокие игры».