МЧС планирует ужесточить ответственность для владельцев домов престарелых

Москва, 22 января. МЧС России предлагает ужесточить ответственность за работу домов престарелых, которые нелегально организованны в жилых домах. Об этом сообщает ТАСС.

Была разработана инициатива, внесенная в законодательство России. Изменения обяжут владельцев домов престарелых получать лицензию на предоставление социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста.

Как передает пресс-служба ведомства, у МЧС на контроле находится около 1,7 тысячи подобных объектов по всей России. Они относятся категории чрезвычайно высокого риска и требует регулярных проверок.

Ранее стало известно, что подопечная дома-интерната для престарелых в Комсомольске-на-Амуре умерла от 90% ожогов тела. Прокуратура проводит проверку.