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МЧС планирует ужесточить ответственность для владельцев домов престарелых

МЧС планирует ужесточить ответственность для владельцев домов престарелых

Москва, 22 января. МЧС России предлагает ужесточить ответственность за работу домов престарелых, которые нелегально организованны в жилых домах. Об этом сообщает ТАСС.

Была разработана инициатива, внесенная в законодательство России. Изменения обяжут владельцев домов престарелых получать лицензию на предоставление социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста.

Как передает пресс-служба ведомства, у МЧС на контроле находится около 1,7 тысячи подобных объектов по всей России. Они относятся категории чрезвычайно высокого риска и требует регулярных проверок.

Ранее стало известно, что подопечная дома-интерната для престарелых в Комсомольске-на-Амуре умерла от 90% ожогов тела. Прокуратура проводит проверку.

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