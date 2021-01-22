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ВСУ обстреляли два жилых дома на окраине Донецка

ВСУ обстреляли два жилых дома на окраине Донецка

Донецк, 22 января. Украинские военные утром 21 января провели артиллерийский обстрел по направлению населенного пункта Старомихайловка на окраине Донецка.

Представители ДНР в Совместном центре по координации и контролю за прекращением огня в Донбассе (СЦКК) сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь 21 января. При обстреле использовались мины калибра 120 мм, а также гранаты. По данным СЦКК ДНР, жертв среди гражданского населения нет.

Известно, что 22 января должна состояться видеоконференция «нормандской четверки» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Решение об этом было принято на прошлом заседании Контактной группы.

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