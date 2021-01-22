ВСУ обстреляли два жилых дома на окраине Донецка

Донецк, 22 января. Украинские военные утром 21 января провели артиллерийский обстрел по направлению населенного пункта Старомихайловка на окраине Донецка.

Представители ДНР в Совместном центре по координации и контролю за прекращением огня в Донбассе (СЦКК) сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь 21 января. При обстреле использовались мины калибра 120 мм, а также гранаты. По данным СЦКК ДНР, жертв среди гражданского населения нет.

Известно, что 22 января должна состояться видеоконференция «нормандской четверки» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Решение об этом было принято на прошлом заседании Контактной группы.