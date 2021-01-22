Раскрыта опасность здоровой пищи для похудения

Канберра, 22 января. Распространенная при похудении пища не всегда подходит для этих целей. Об этом рассказала диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл.

Первыми из таких блюд стали смузи, в состав которых входят свежие фрукты, орехи и йогурт. Всего одна порция такого напитка может включать в себя до 800 килокалорий и 80 граммов сахара. Один стакан смузи равносилен полноценному приему пищи.

Вторым калорийным продуктом является бурый рис. Чашка вареного бурого риса содержит 40 граммов углеводов, что соответствует трем–четырем ломтикам белого хлеба. Большое количество сахара часто содержится в сухофруктах. Их лучше заменить на свежие фрукты.

Худеющие часто едят запеченные чипсы, которые действительно менее калорийны обычных. Однако в них совершенно нет питательной ценности, из-за чего они плохо утоляют голод.

Еще одним распространенным продуктом при похудении является имбирь. Он действительно имеет множество полезных свойств, но есть его можно далеко не всем людям.